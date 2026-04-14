Karol Gs historisches Coachella-Set: Becky G, Wisin und eine Hommage an Latin-Genres

Karol G machte ihr Coachella-Debüt zu einer pausenlosen Klangreise durch Lateinamerika. Die kolumbianische Superstar-Sängerin tanzte sich durch ein kraftvolles Set, das Salsa, Old-School-Reggaeton und sogar eine rein weibliche Mariachi-Besetzung umfasste. Dazwischen ließ sie eine Überraschung nach der anderen vom Stapel und holte Becky G, Wisin sowie Cigarettes-After-Sex-Gitarrist Greg González auf die Bühne.

Das alles gipfelte in einem verdammt historischen Abend: Die Kolumbianerin wurde zur ersten Latina, die das Festival headlinete – ein Meilenstein in einer Karriere voller Meilensteine. Mit ihrer Performance definierte Karol ihre „Tropicoqueta“-Ära und festigte ihren Status als prägende Stimme im Latin-Music-Kanon.

Karol eröffnete mit „Latina Foreva“ und legte damit die Stimmung für die gesamte Show fest. Danach folgten Favorites wie „El Makinon“ und der „Tropicoqueta“-Track „Papasito“, allesamt mit mitreißenden Choreografien von Parris Goebel. Dann lud sie eine rein weibliche Mariachi-Truppe für „Ese Hombre es Malo“ auf die Bühne. Das Publikum rastete vollständig aus, als Becky G kurz darauf für ihren gemeinsamen Hit „MAMII“ dazukam.

Überraschungen ohne Ende

Damit war die Show noch lange nicht vorbei: Karol arbeitete sich durch Old-School-Reggaeton und Baile Funk und feierte außerdem die Weltpremiere eines neuen Songs mit Cigarettes After Sex. Kurz vor dem Finale holte sie einen Reggaeton-Urgestein auf die Bühne: Wisin performte „Pam Pam“, „Mayor Que Yo“ und „Rakata“. Zum Abschluss verbeugte sich Karol noch einmal vor den Klassikern – mit einem Cover von Gloria Estefans „Mi Tierra“ – bevor sie das Publikum mit ihrem großen Finale zum Mitsingen brachte: einer Version von „Si Antes Te Hubiera Conocido“.

In einem Interview mit ROLLING STONE im September hatte Karol erklärt, wie wichtig es ihr sei, ihre Latinidad zu betonen. „Ich fühle eine Verantwortung, unsere Latino-Community zu repräsentieren. Und das ist es, was ich mit dem, was ich vorbereite, erreichen möchte“, sagte sie und fügte hinzu: „Ich möchte etwas von Herzen liefern, das meine Liebe zu meiner Community und meinen Fans widerspiegelt.“

Karols Set erforderte monatelange Vorbereitung. Gegenüber RS sagte sie: „Ich setze mich selbst unter Druck, etwas auf einem so hohen Niveau abzuliefern, dass die Leute die Show verlassen und sagen: ‚Karol war bereit. Sie war mehr als bereit dafür.‘ Jetzt liegt es an mir und meiner Arbeit, das zu beweisen, und ich bin so entschlossen, die beste Show aller Zeiten zu geben. Ich möchte, dass sich alle so repräsentiert fühlen.“ Mit ihrer Performance am Sonntagabend hat sie genau das eingelöst.