Coachella 2026: Die 15 besten Momente aus Weekend One

Von der ersten Latina, die Coachella je headlinete, bis zum Debüt der ersten philippinischen Gruppe beim Wüstenfestival – und einem eigens errichteten Bunker als Kunstinstallation für zwei Kultplatten: Das erste Wochenende von Coachella 2026 steckte voller aufregender, unvergesslicher und historischer Momente.

Am Freitag verströmten die achtköpfigen BINI jede Menge Pinoy Pride, Radioheads „Motion Picture House: Kid A MNESIA“ feierte Weltpremiere, und Slayyyter spielte erstmals Songs aus ihrem dritten Studioalbum „Worst Girl in America“ live. Am Samstag coverten Geese Justin Bieber (dessen Headliner-Set später am Abend eher gemischt ausfiel), Nine Inch Noize spielten ihr erstes vollständiges Set, Jack White lieferte einen Überraschungsauftritt, und David Byrne kehrte mit einer theatralischen Show zurück. Am Sonntag headlinete Karol G und schrieb damit Geschichte als erste Latina überhaupt – und Iggy Pops dritter Coachella-Auftritt war einmal mehr ein Punk-Rock-Fest.

Dazu gab es übers gesamte Wochenende verteilt jede Menge Überraschungsgäste. Sabrina Carpenters Headliner-Set verzichtete zwar auf musikalische Gäste, dafür holte sie Hollywood auf die Bühne: Will Ferrell, Sam Elliott, Corey Fogelmanis, Samuel L. Jackson und mehr. Bieber brachte Kid Laroi, Dijon, Tems und Wizkid mit. Teddy Swims rockte mit David Lee Roth, Joe Jonas und Vanessa Carlton. Young Thug holte Camila Cabello auf die Bühne, um gemeinsam den Megahit „Havana“ zu performen. FKA Twigs begeisterte mit einer Show, die eine Hommage an die West-Coast-Ballroom-Kultur enthielt – mit Honey Belenciaga, Makayla Basquiat und Dashaun Wesley. Sombr überraschte die Menge mit Smashing-Pumpkins-Frontmann Billy Corgan, und Major Lazer holten M.I.A. auf die Bühne. Das waren nur einige der zahllosen Gastauftritte übers Wochenende.

Es gab also einiges zu verarbeiten. Hier sind 15 der denkwürdigsten Momente und Sets aus Weekend One von Coachella 2026.

Freitag, 10. April

BINI

Als erste philippinische Gruppe überhaupt auf dem Coachella-Gelände wussten die achtköpfigen BINI genau, wie viel in diesem Moment steckte – und sie lieferten, und dann noch etwas mehr. Begleitet von einer Gruppe männlicher Tänzer präsentierten sie aufwendig choreografierte Nummern. Sie sangen auf Englisch, Filipino und im Sprachmix Taglish, spielten neue Songs wie „Blush“ aus ihrer frisch erschienenen EP „Signals“ sowie Fan-Favoriten wie „Karera“, „Salamin, Salamin“ und als Abschluss „Pantropiko“. „We are so grateful to be here to represent the Philippines“, sagten sie dem Publikum. Es war lange überfällig, dass P-Pop die Weltbühne betritt – und BINI haben die Pinoys stolz gemacht. – Althea Legaspi

Turnstile

Turnstiles Rückkehr zu Coachella war so lautstark, ausgerastet und wahnsinnig spaßig, wie man es von einer Band erwartet, die Hardcore und Moshpit-Energie zurück zu den verschitzten Gen-Z-Massen gebracht hat. Ihr Set stand unter dem Schatten der jüngsten Schlagzeilen, dass Ex-Gitarrist Brady Ebert wegen versuchten Mordes an Frontmann Brandon Yates‘ Vater verhaftet worden war – die Band ließ jedoch die Musik sprechen (Yates‘ Vater war in einem voraufgezeichneten Segment zu sehen, in dem er stolz erzählte, dass Turnstile inzwischen vom Proben im Keller ins echte Studio umgezogen sind). Aktuelle Gitarristin Meg Mills wechselte zwischen in den Himmel greifendem Hall und fetten, riff-schweren Powerchords und spielte sich in die hochoktanige Energie der restlichen Band hinein. Turnstile hämmerte das Publikum mit Songs wie „Endless“ und „Blackout“ durch, befeuerte wachsende Circle Pits und schloss mit dem wuchtigen „Birds“. „Everyone jump“, forderte Yates – und löste kollektive Katharsis aus. Zum Abschluss surfte er ausgiebig durch die Menge, sichtlich berührt von einem Publikum, das der Band seine volle Unterstützung zeigen wollte. – Jeff Miller

Radiohead Motion Picture House: „Kid A MNESIA“

Es gab eine Zeit, gar nicht so lange her, da machten Radioheads kunstsinniger, angstgetränkter Rock sie zu den Schutzpatronen von Coachella – dreimal haben sie das Festival headlinet. Umso verdienter wirkt diese immersive, beeindruckende Mischung aus Filmvorführung, Kunstinstallation und Retrospektive, die eigens für die Ikonografie rund um ihre beiden frühen 2000er-Alben „Kid A“ und „Amnesiac“ errichtet wurde. Schon das Venue allein verdient eine Erwähnung: ein vollständiger Bunker, in den Boden und Hang des Geländes eingegraben, mit einem atemberaubend immersiven Soundsystem von L-Acoustics. Der Film, der in Dauerschleife läuft – und dieses Jahr auch an anderen Orten zu sehen ist – ist eine Stop-Motion-Meditation über Leben, Tod, Technologie, Beziehungen und Gefühle. Kurzum: eine würdige Erweiterung der tiefen Mythologie dieser Band. – JM

Dabuell und Slayyyter

Dabuell

David Said, alias Dabuell, ist ein französischer Produzent und Musiker, der die Ästhetik des schmierigen Siebzigerjahre-Soul-Stars so weit ausgereizt hat wie kaum jemand sonst: Riesiger Schnurrbart, Glitzeroutfit, die riesige Band im Freizeitanzug – die perfekte Kulisse für seinen hüfteschwingenden Vocoder-Funk. Das kann schnell abgedroschen wirken, aber Dabuell hielt es frisch, indem er die Sängerinnen und Sänger seiner großen, rein analogen Band rotieren ließ und so jedem neuen Keyboard-Banger eine neue Stimme gab. – JM

Slayyyter

Slayyyter hat ihr drittes Studioalbum „Worst Girl in America“ vor weniger als einem Monat veröffentlicht – und es gab keinen besseren Ort als Coachella, um diese Songs zum ersten Mal live zu erleben. Die Künstlerin setzte die Messlatte für ihre Kolleginnen und Kollegen hoch: Ihr 15-Uhr-Set am ersten Festivaltag fühlte sich an wie ein Primetime-Slot am Abend. Slayyyters Bühnenpräsenz erzeugte echte Euphorie, während sie sich durch Song um Song hämmerte, tobte und schrie – von „Cannibalism!“ über „I’m Actually Kind of Famous“ bis „Beat Up Chanel$“. Coachella wusste definitiv, wie man aufdreht. – Larisha Paul

Samstag, 11. April

David Byrne

David Byrne zündete ein Feuerwerk: theatralisch, kathartisch, spektakulär. Die Lage der Welt ist trist, aber sein Set strahlte Optimismus aus. Er und seine losgelösten Musikerinnen, Musiker und Tänzerinnen und Tänzer entführten das Publikum in eine immersive Welt, die Höhen und Tiefen des Lebens durch die Themen Liebe und gemeinsame Menschlichkeit reflektierte. Sein Set war Talking-Heads-lastig, enthielt aber auch Songs aus seinem jüngsten Album „Who Is the Sky?“. „Love and kindness are a form of resistance“, sagte er vor „What Is the Reason?“. Später, bei „Life During Wartime“, lösten Videoaufnahmen von Protesten gegen ICE stürmischen Jubel aus. In der Feier unserer gemeinsamen Menschlichkeit erinnerte er das Publikum daran: Selbst in den dunkelsten Zeiten gibt es Hoffnung. – AL

PinkPantheress

PinkPantheress zog eine riesige, tosende Menge an – ein klares Signal, dass ein Headliner-Slot in ihrer Zukunft liegen könnte. Statt „Stateside“, ihre aktuelle Hit-Single, die gerade in den Top 10 der Hot 100 sitzt, für den Schluss aufzusparen, eröffnete sie damit. Wer nur wegen dieses Songs gekommen war, hätte nach fünf Minuten gehen können. Hätte damit aber eine der besten Performances des Wochenendes verpasst – und einen Karrierehöhepunkt. Das Publikum schrie „Pain“ zurück und tanzte zu DJ-Sets von The Dare und DJ Joe bei einer Performance, die sich wie eine Warehouse-Party anfühlte. Als sie am Ende mit „Illegal“ schloss, war es unbestreitbar: Die Zukunft des Pop heißt PinkPantheress. – LP

Jack White und Geese

Jack White

Heutzutage gibt es kaum noch etwas, das ganz Coachella zusammenschweißt – die Musikwelt ist so fragmentiert, dass der Gedanke an einen einzigen gemeinsamen Hit fast schon mythisch wirkt. Als Jack White also das ätherische Eröffnungsriff von „Seven Nation Army“ anstimmte, fühlte es sich wie eine Offenbarung an: Es gibt wohl niemanden auf dem Gelände, der bei diesem Song nicht instinktiv „whoa-a-oh-oh-a-oh-oh“ mitsingt. Und White dabei zuzuschauen, wie er grinste, während der Sprechgesang des Publikums nach dem zweiten Vers seine brüllende Gitarre überwältigte – und sogar noch nach dem Ende der Show, als die Leute das Mojave-Zelt verließen –, war nicht nur ein Beweis für die Kraft eines einzigen Riffs, sondern für die Kraft von Musik überhaupt. – JM

Geese

Die blutjunge Brooklyner Indierock-Band Geese ist vielleicht die unwahrscheinlichste Band überhaupt für das Etikett „Rock is back“: Ihr fünfköpfiges Live-Lineup wandelte den Grat zwischen Velvet Underground und Mars Volta, spielte durchgehend seltsame, manchmal zarte, manchmal brüllende Songs in ihrem Gobi-Tent-Set – passend zur distanzierten Persona von Sänger Cameron Winter. Ein teilweises Cover von Justin Biebers „Baby“ zeigte, dass sie sich selbst nicht ganz so ernst nehmen, wie sie es vorgeben; das donnernde Finale von „Trinidad“ mündete in ein kollektives Mitsingen des Refrains „There’s a bomb in my car!“. Das ist so nah an einer Durchbruch-Single, wie die Band bisher gekommen ist – noch ein paar davon, und der Sprung auf die Hauptbühne ist nur eine Frage der Zeit. – JM

Nine Inch Noize

Das Liveband-Debüt der Kooperation zwischen dem deutschen Produzenten Boys Noize und Trent Reznors Nine Inch Nails war so apokalyptisch dunkel, wie zu erwarten: Das gesamte Set – inklusive einer Horde Tänzerinnen und Tänzer in grauen Ganzkörperanzügen, die sich zu Industrial-Remixen von NIN-Songs wanden – wirkte wie Mad Max trifft Bauhaus (sowohl die Band als auch die Designästhetik). Der Höhepunkt: Reznor wurde beim Singen von „Closer“ von der Masse verschluckt, als die Tänzerinnen und Tänzer drohten, ihn zu verschlingen – der dramatischste Moment in einem Set voller dramatischer Momente. – JM

Sombr und der Sonntagshöhepunkt

Genau ein Jahr zuvor hatte Sombr in New York City als Vorband von Daniel Seavey gespielt, dem Ex-Frontmann der inzwischen aufgelösten Why Don’t We. Damals wirkte die Bühne noch nicht wie sein natürliches Terrain – fast so, als hätte ihn das alles überfordert. Von dieser Version seiner selbst war kaum noch etwas übrig, als er am Samstag bei Coachella auf die Bühne trat, in dem wohl bedeutsamsten und prägendsten Auftritt seiner bisherigen Karriere. Sombr beherrschte Bühne und Publikum mit der Selbstsicherheit eines Künstlers, der hungrig nach mehr ist. Mit einem Gastauftritt von Billy Corgan machte sein von Pop zu wütendem Rock mutiertes Set einen unübersehbaren Anspruch auf einen künftigen Headliner-Slot. – LP

Sonntag, 12. April

Karol G

Karol G schrieb Geschichte als erste Latina, die Coachella headlinete – und ihr explosiv energiegeladenes, wild sinnliches, dabei geerdet und gesellschaftsbewusstes Set fühlte sich wie der größte Abend einer Karriere an, die bereits viele unvergessliche Momente kennt. Von der beeindruckenden Produktion mit einer dreistöckigen Steinhöhlenstruktur über eine Setlist mit 20 eigenen Songs (darunter Hits wie „TQG“ und „Amargura“), ein Cover von Gloria Estefans „Mi Tierra“, ein vierköpfiges Mini-Set von Reggaetón-Pionier Yandel bis hin zu Songs mit Mariachi Reyna de Los Angeles – der ersten professionellen All-Women-Mariachi-Gruppe der USA – hielt sie das Publikum in ihrem Bann. „This is for my Latinos that have been struggling in this country lately. We stand for them, I stand for my Latino community… feel proud, raise your flag“, sagte sie zu den Zuschauern, die lateinamerikanische und karibische Flaggen schwenkten. Ihr Coachella-Auftritt hat sie als neue Mutter der lateinamerikanischen Musik zementiert. – Vanessa Diaz

Iggy Pop

Iggy Pop bestritt seinen dritten Coachella-Auftritt. Sein erster war 2001 ein Soloauftritt, 2003 reunigte er sich mit den Stooges für einen ikonischen historischen Moment. Sein Sunday-Set war ein weiterer für die Geschichtsbücher. Obwohl The Godfather of Punk am 21. April 79 Jahre alt wird, strotzte er auf der Bühne vor Energie – sein sieben-plus Jahrzehnte langer Weg durch die Sonne war ihm nicht anzumerken. Er war in seinem natürlichen Element: ohne Hemd, die Bühne beherrschend, während er die Menge im Mojave-Zelt durch ein Greatest-Hits-Set führte, das Stooges-Klassiker wie „T.V. Eye“, „Search and Destroy“ und „I Wanna Be Your Dog“ ebenso enthielt wie Solo-Favoriten „Passenger“ und ein raues „Lust for Life“. – AL

Wet Leg und Major Lazer

Wet Leg

Als Wet Leg 2023 zuletzt bei Coachella spielten, steckte die von Rhian Teasdale angeführte Punkband noch im Indie-Rock-Fegefeuer: ein Hype-Act, der den Erwartungen noch nicht gerecht geworden war. Jetzt, da sie echte Hitmaker sind, war ihr Mainstage-Set ein früher Tageshöhepunkt – Teasdale im Unterwäsche-als-Oberbekleidung-Look, der inzwischen zur inoffiziellen Coachella-Uniform geworden ist, und mit der Verve einer Frau auf dem absoluten Gipfel ihres Könnens, während sie sich durch „Too Late Now“ und „Pillowtalk“ pflügte. – JM

Major Lazer

Major Lazers Sonnenuntergangs-Performance am Sonntag war ihr erster Coachella-Auftritt seit 2016 – dem Jahr, in dem ihr umfangreiches Hitrepertoire um die Justin-Bieber-Kollaboration „Cold Water“ und die Single „Light It Up“ erweitert worden war. Das Festival empfing sie mit offenen Armen. Das Publikum erstreckte sich weit über das Gelände und hüpfte im Takt der Mischung aus EDM, Dancehall, Pop und mehr – inklusive eines Gastauftritts von M.I.A. für „Paper Planes“. Das Set war zugleich der erste Coachella-Auftritt mit Sängerin America Foster, die 2025 zur Gruppe stieß, und Ape Drums, der seit 2019 dabei ist. In einem bewegenden Moment am Ende des Sets lehnte sich Foster an Ape Drums und weinte – überwältigt davon, wie weit sie alle gekommen sind. – LP