Deutet Karol G eine brandneue Ära an?

Karol G bricht mit ihrer weltweiten „Viajando-Por-El-Mundo“-Tour einen Rekord nach dem anderen – dabei hat sie noch nicht einmal die Bühne betreten. Satte zwei Millionen Tickets verkaufte sie in den ersten vier Tagen nach dem Verkaufsstart, und kurz darauf kamen weitere Termine auf der ganzen Welt dazu. Damit ist sie die erste Latina, die weltweit eine Stadion-Tour als Headlinerin bestreitet. Doch inmitten all der Aufregung scheint die kolumbianische Superstar-Sängerin noch ein paar Asse im Ärmel zu haben – und könnte in ihrer Tour-Promotion sogar eine ganz neue Ära ankündigen.

Den Anfang machte Karol, als sie ihre Tour letzten Monat offiziell bekanntgab – nachdem sie sie zuvor bei ihrem historischen Coachella-Headliner-Auftritt angeteasert hatte. Der Ankündigungstrailer ist auf ihren „Tropicoqueta“-Hit „Si Antes Te Hubiera Conocido“ unterlegt und zeigt die Sängerin, wie sie Requisiten und tropisch-funkelnde Outfits in einen Umzugswagen lädt. In einer Szene öffnet sie einen Koffer, aus dem Pailletten herausspritzen. „Dieser noch nicht“, sagt sie auf Spanisch mit einem Lächeln, „aber ich werde ihn einpacken.“

Seit diesem rätselhaften Moment beobachten Fans Karols Tour-Promo mit Argusaugen. Auffällig ist zunächst, dass die Sängerin in ihren Social-Media-Posts konsequent das hellblaue Herz-Emoji verwendet. Das mag banal wirken – wäre da nicht die Tatsache, dass es exakt zur blauen Ästhetik der Promofotos und -videos passt. Karol trägt darauf funkelnden blauen Nagellack und blauen Lidschatten sowie ein weißes Tanktop mit einem glitzernden blauen Stern in der Mitte.

Blaue Ästhetik als Hinweis

Vorige Woche feierte Karol die überwältigende Nachfrage nach ihrer globalen Tropitour mit einem emotionalen Instagram-Post. „Es ist unglaublich zu sehen, wie sehr die Familie gewachsen ist“, schrieb sie auf Spanisch in der Bildunterschrift – gemeint sind ihre Fans. „Ich bin von Herzen mehr als dankbar für die grenzenlose Liebe, die ihr mir immer gebt, und ich nehme nichts als selbstverständlich hin, also MACHT EUCH BEREIT“, fügte sie hinzu. „Denn wenn ihr denkt, ihr habt schon alles gesehen, denkt daran: La Bichota überrascht euch immer.“

Der Karussell-Post stellte Karols glitzerndes blaues Outfit bewusst in den Vordergrund und enthielt sogar ein neues Foto der Sängerin mit einer funkelnden blauen Luchador-Maske. Bei Probenfotos von Coachella waren Karol und der aufstrebende kolumbianische Sänger Daiky Gamboa in passenden Grafik-T-Shirts zu sehen, auf denen „Stay Focused and Extra Sparkly“ über einem Bild von ihr bei einem Auftritt stand.

Was also steckt dahinter? Ein Teil der Fans ist überzeugt, dass es sich um die Deluxe-Version von „Tropicoqueta“ handelt. Ihr viertes Studioalbum erschien erst letzten Juni – doch es wäre nicht das erste Mal, dass sie aus einem Deluxe-Projekt eine ganz eigene Ära macht.

Das Vorbild: „Bichota Season“

2023, einen Monat vor dem Auftakt ihrer rekordverdächtigen „Mañana Será Bonito“-Tour, kündigte Karol „Bichota Season“ an – ein zehnteiliges Gegenstück zum sonnigen Album „Mañana Será Bonito“. Die Platte wurde zu einem zentralen Bestandteil ihrer Live-Show und half der Superstar-Sängerin, ihr neues, selbstbewusstes Ich zu verkörpern. „Es geht um eine Frau, die stolz darauf ist, wo sie steht, auf alles, was sie durchmachen musste. Darauf, sich selbst nie aufgegeben zu haben, immer eine innere Stimme gehabt zu haben, die ihr sagte: ‚Geh, du schaffst das’“, erzählte sie ROLLING STONE in ihrem Coverinterview von 2023.

Auch wenn nichts bestätigt ist: Die weitverbreitete Theorie, dass eine Deluxe-Version von „Tropicoqueta“ in den Startlöchern steht, klingt durchaus plausibel. Schließlich hat Karol gerade einen neuen Song veröffentlicht – die herzzerreißende Ballade „Después de Ti“ gemeinsam mit Greg Gonzalez von Cigarettes After Sex. Das könnte schlicht eine eigenständige Single sein, die ihren Coachella-Auftritt feiert. Doch wie es La Bichota so will: Das Visualizer-Video zum Song zeigt ein Motiv aus strahlenden Sternen vor einem – man ahnt es – glitzernden blauen Hintergrund.