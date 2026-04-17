Was wäre Coachella ohne seine Pop-Girls?

Mitten in ihrem Coachella-Set ließ Slayyyter bei „YES GODDD“ einen Death-Growl los, der durch die tausendköpfige Menge hallte. Und als eine Drohnenaufnahme zeigte, wie weit der Pulk headbangender Körper über das Mojave-Zelt hinausreichte, gingen ein paar ungläubige Stauner mit durch die Menge. Slayyyter hatte keinen Primetime-Slot und kein üppiges Budget für eine aufwendige Produktion. Sie trat um 15 Uhr in der sengenden Hitze auf, in einem Outfit, das sie selbst genäht hatte. Das spielte für sie und alle anderen dort keine Rolle. Sie lieferte eines der eindrucksvollsten Sets des gesamten ersten Wochenendes und reihte sich damit in das starke Aufgebot der Frauen ein, die in diesem Jahr die Festivaldebatten bestimmten.

Am anderen Ende des Pop-Spektrums, weit entfernt von Metal-Schreien und dem elektrischen Sog von „CRANK“, erstrahlten die Lichter von Sabrina Carpenters Hollywood-Traum. Das Headliner-Set des Popstars war eine Manifestation, die zwei Jahre gebraucht hatte, um Wirklichkeit zu werden. Bei Coachella 2024 hatte sie versprochen, beim nächsten Mal den begehrtesten Platz im Lineup einzunehmen. Carpenter füllte ihre diesjährige Performance mit Filmreferenzen, von „Dirty Dancing“ und „Cabaret“ bis „Psycho“ und „The Rocky Horror Show“. Nennt es Sabrinawood: Manche sagen, es sei der Ort, an dem Träume wahr werden – was besonders für Pop-Fans zutrifft, die das Spektakel genauso lieben wie die Frauen auf dem diesjährigen Lineup.

FKA Twigs war noch nie dafür bekannt, sich auf der Bühne zurückzuhalten – doch was Coachella am letzten Abend des ersten Wochenendes erlebte, war eine Offenbarung. Bei „Cellophane“ strömte so viel Emotion aus ihr heraus, als sie die Worte weinend herauswürgte, dass dieser Moment genauso packend war wie der Auftritt einer Gruppe von Ballroom-Tänzern auf der Bühne. Das war Performance auf höchstem Niveau. Selbst Twigs‘ Kostümwechsel waren so nahtlos, dass man sie kaum wahrnahm. Dieses Maß an Bühnenpräsenz wird von Frauen im Pop oft als selbstverständlich vorausgesetzt. Doch wer all die anderen Frauen beobachtete, die bei Coachella in diesem Jahr herausragende Sets ablieferten, spürte zu keinem Zeitpunkt, dass sie sich von dieser Erwartung erdrückt fühlten. Sie betreten die Bühne – und in diesem Moment ist für alle Zuschauenden sofort klar: Hier gehören sie hin.

Historische Momente auf der Bühne

Coachella hatte seine größten Momente schon immer mit Frauen, die Pop definieren, aufmischen und dominieren. Das galt für Beyoncé, die ihren Auftritt 2018 als erste schwarze Headlinerin des Festivals im Netflix-Dokumentarfilm „Homecoming“ verewigt hat. (Dieser Auftritt popularisierte auch das Kofferwort aus Künstlername und Festivalname – Stichwort: Beychella.) Das galt ebenso für Blackpink, die 2019 als erste K-Pop-Girlgroup bei Coachella auftraten und 2023 als erste K-Pop-Gruppe überhaupt headlineten. Katseye nannte beide Auftritte als maßgebliche Einflüsse für ihre erste Festivalperformance.

In diesem Jahr wurde der Staffelstab an Karol G weitergereicht: die erste Latina, die Coachella headlinete. Der kolumbianische Popstar lieferte die größte Performance ihrer Karriere ab – mit dem Gewicht der Geschichte auf den Schultern. Sie moderierte die Set-Einleitung auf Spanisch, während englische Übersetzungen auf die Leinwände projiziert wurden, und erzählte die Geschichte einer jungen Frau, die ihre Stimme findet, indem sie die Grenzen überwindet, die um sie herum gezogen wurden. „Wir tun das nicht, weil wir alle rausdrängen wollen, wir tun es, damit sich alle in unserer Kultur, in unserer Musik willkommen fühlen“, sagte sie später im Set. „Ich möchte, dass alle stolz auf ihre Herkunft sind. Bitte habt keine Angst, seid stolz. Hebt eure Flagge.“

BINI folgte als erste philippinische Gruppe, die je beim Festival auftrat. Die achtköpfige Gruppe führte die Wüste in den P-Pop ein und performte auf Filipinisch, Tagalog und Englisch. Diese historischen Momente kommen oft überfällig – auf eine Weise, die ungewollt offenbart, wie weit das Festival zu einem bestimmten Zeitpunkt hinter der Entwicklung zurücklag und, in gewissem Maße, es noch immer tut. Dieses Jahr markierte die 25. Ausgabe von Coachella seit dem Start des Festivals 1999. Vor 2017, als Lady Gaga headlinete, hatte ein Jahrzehnt lang keine Frau das Festival angeführt – seit Björk 2007 als erste Headlinerin überhaupt aufgetreten war.

Timing als unterschätzter Faktor

Timing ist ein oft unterschätzter Faktor, wenn man bewertet, was ein großartiges Coachella-Lineup ausmacht. Man nehme nur das diesjährige Headliner-Set von Justin Bieber. Die Kritik an seiner Performance richtete sich vor allem gegen die „Swag“-lastige Setlist und das reduzierte Bühnendesign, das hauptsächlich den Laptop umfasste, mit dem er durch YouTube scrollte – eine Anspielung auf die Anfänge seiner Karriere. Aber niemand, der ihn in den letzten Jahren wirklich verfolgt hat, hätte mehr oder weniger erwartet. Das letzte Mal, dass Bieber diese Bühne plausiblerweise mit ausgewachsener Choreografie und der karriereumspannenden Setlist betreten hätte, die die Leute in diesem Jahr zu erwarten schienen, wäre 2017 gewesen – nach „Purpose“ und auf dem Höhepunkt von „Despacito“. Pop bewegt sich schnell. Es ist nicht immer leicht, mitzuhalten – wobei von Frauen gnadenlos erwartet wird, es ausnahmslos zu tun.

Als Kanye West 2022 vom Festival absprang, schien die naheliegendste Lösung zu sein, Doja Cat in den Headliner-Slot zu rücken. Sie stand direkt unter ihm auf derselben Stage im Lineup und hatte im Grunde bereits eine Performance in entsprechendem Maßstab geplant. Die Festival-Veranstalter holten letztlich Swedish House Mafia und The Weeknd als Ersatz für West, buchten Doja aber für den Headliner-Slot 2024. Ihr Aufstieg an die Spitze des Lineups war ein Novum für Frauen im Rap. Es passte zu „Scarlet“, dem Pop-abschwörenden Album, das sie als Nachfolger von „Planet Her“ veröffentlichte – einem der prägenden Alben von 2021, das ihren Durchbruch als Popstar besiegelte –, aus dem der Großteil der Setlist bestand. Doch das Gefühl ließ sich kaum abschütteln, dass das Set den Moment irgendwie verpasst hatte.

Carpenter nutzte ihr Set ähnlich als Schlüsselmoment zwischen zwei Album-Ären. Seit sie „Espresso“ 2024 beim Festival erstmals spielte, hatte sie zwei Legs einer Arena-Tour zur Begleitung des dazugehörigen Albums „Short n‘ Sweet“ absolviert. Coachella war also die Gelegenheit zum Gangwechsel. Mehr als die Hälfte ihrer Setlist stammte aus ihrem jüngsten Album, dem letztjährigen „Man’s Best Friend“. Den Rest bildeten frühere Veröffentlichungen – aber nur jene, die die Brücke zwischen damals und heute nahtlos schlugen, etwa „Sugar Talking“ als Übergang zu „Don’t Smile“. Coachella ist zu einem Ort geworden, an dem Künstlerinnen und Künstler jahrelange Hits in kaum zweistündige Sets pressen. Dabei kann man leicht in der Vergangenheit stecken bleiben. Wenn so viele Augen zusehen – warum nicht eine Show abliefern, die zeigt, warum sie einem in die Zukunft folgen sollten?

Frauen definieren den Moment

Ein Grund, warum Frauen in diesem Jahr die Coachella-Debatten dominieren, ist, dass sie diejenigen sind, die den aktuellen Moment definieren. Kaum jemand im Pop hat gerade so ein Gespür für den Puls der Zeit wie PinkPantheress. Ihr Remix-Album „Fancy Some More?“ erweiterte ihre Mixtape „Fancy That“ um Kollaborationen mit Kaytranada, Ravyn Lenae, Jade und anderen. Am bemerkenswertesten ist die Zusammenarbeit mit Zara Larsson auf „Stateside“, das aktuell auf Platz neun der Hot 100 steht und ihr Samstagabend-Set eröffnete. Die knapp einstündige Performance – die aufwendigste und elaborierteste ihrer Karriere – bot Auftritte von Thundercat, Tyriq Withers, the Dare und weiteren Gästen.

Larsson hatte am ersten Festivalwochenende einen Auftritt in Texas, aber vielleicht hat das zweite Wochenende mehr Glück. Wer Coachella im nächsten Jahr wirklich zum Knallen bringen will, sorgt dafür, dass „Midnight Sun“ seinen Moment in der Wüste bekommt. Eine klare, unverwechselbare Ästhetik – wie die strandtauglichen Rhinestone-Looks, auf die Larsson setzt, oder die karierten, durch und durch britischen Outfits, die PinkPantheress rund um die „Fancy“-Platten aufgebaut hat – erzeugt unbestreitbaren Buzz: nicht nur darum, welche Songs auf der Setlist landen, sondern auch, wie das Set selbst aussehen wird. Das war in den 2020ern einer der wichtigsten Wege, auf dem Frauen im Pop den Lärm durchbrochen haben. Ihr Einfluss war sogar in den Outfits des Publikums spürbar.

Seit der Rückkehr nach der pandemiebedingten zweijährigen Pause hat Coachella erst an der Oberfläche gekratzt, was die Buchung der neuen Pop-Garde angeht – wobei Addison Raes Platz im diesjährigen Lineup zeigt, dass die Veranstalter ihre Wetten möglicherweise immer früher platzieren wollen. Dua Lipa und Olivia Rodrigo sind als Gäste bei Sets anderer Künstlerinnen auf dem Festival aufgetreten, haben aber noch nie eigene Sets gespielt. (Dasselbe gilt übrigens für Rihanna – aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal.) Außerdem liegt SZAs letzter Coachella-Auftritt fast ein Jahrzehnt zurück, als sie direkt unter The Weeknd im Lineup stand.

SZA und die Gerüchteküche

In den Wochen vor dem diesjährigen Festival kursierten unbestätigte Gerüchte, die Veranstalter hätten sie als Ersatz für Bieber in der Hinterhand, sollte er abspringen. „Lmao wer hat sich das ausgedacht?“, schrieb SZA Anfang dieser Woche in einem Instagram-Kommentar. „Ich hab das jetzt 4 Mal gesehen. Ich bin in New York, niemand hat mir einen Cent gezahlt. Ich wünsche allen das Beste.“

Selbst die Frauen, die nicht beim Festival sind, machen Schlagzeilen. Das gilt für Manon Bannerman, eines von sechs Mitgliedern von Katseye, die derzeit pausiert. Die Show ging weiter, die Gruppe feierte ihr Coachella-Debüt als Fünfer-Formation – doch die vagen Umstände rund um Bannermans Abwesenheit insgesamt zählen zu den größten Pop-Storys des Jahres. Es gab keine Version der Realität, in der diese Debatte nicht auf diesen prägenden Moment für die Gruppe übergegriffen hätte.

Falls das Erscheinen ihres „Pinky Up“-Musikvideos am Vorabend ihrer Performance im ersten Wochenende die Aufmerksamkeit umlenken sollte, befeuerte es nur die Spekulationen über die Zukunft von Katseyes Lineup. Vor dem zweiten Wochenende kündigte Katseye ihre dritte EP „Wild“ an. Das fünf Songs umfassende Projekt soll erst in vier Monaten erscheinen. Zwischen jetzt und August kann noch viel passieren. Bei ihrem Set am vergangenen Wochenende versprach Katseye: „Es wird noch viele weitere Coachellas nach diesem geben.“

Es ist wohl davon auszugehen, dass Frauen im Pop auch bei diesen Gesprächen das Herzstück bilden werden.