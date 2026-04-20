Karol G holt J Balvin, Ryan Castro und Peso Pluma auf die Coachella-Bühne und kündigt Tour an

Karol G hat ihr historisches Coachella-Set mit einem Knall beendet. Die kolumbianische Superstar-Künstlerin nutzte ihren Moment als erste Latina, die das Festival headlinet, um ihren nächsten großen Schritt anzukündigen: eine mit Spannung erwartete Tour zu ihrem vierten Studioalbum „Tropicoqueta“.

Während Karols furiosen Abschlussnummer „Provenza“ leuchtete auf den riesigen Leinwänden hinter ihr eine Botschaft in Orange auf: „Nos Vamos de Tour“ – zu Deutsch: „Wir gehen auf Tour.“ Die kolumbianische Künstlerin forderte alle auf, auf die Screens zu schauen, während sie dieselbe Botschaft ins Mikrofon schrie.

In ihrem Interview bei „Call Her Daddy“ hatte Karol bereits angedeutet, dass eine Tour in Planung sei – aber wegen der Vorbereitungen für Coachella auf Eis gelegt wurde. „Wir haben schon über den Start der Tour gesprochen, aber dann dachte ich: Lass uns alles stoppen und uns nur darauf konzentrieren“, sagte sie zu Alex Cooper. Seit Karol „Tropicoqueta“ im Juni 2025 veröffentlicht hat, fiebern die Fans einer Tourankündigung entgegen – vor allem nach der rekordverdächtigen „Mañana Será Bonito“-Tour von 2023 bis 2024.

Medellín zu Gast in Indio

Neben dieser Großankündigung brachte Karol G auch ein Stück ihrer Heimatstadt Medellín nach Indio: mit zwei ganz besonderen Gästen – J Balvin und Ryan Castro. Die Auftritte der beiden sollten die Anfänge des kolumbianischen Reggaeton und die Zukunft des Genres im Land würdigen. Für Balvin war es außerdem ein Moment des Kreisschlusses: Er hatte Karol bereits bei ihrem allerersten Coachella-Auftritt 2022 auf der Bühne begleitet.

Balvin eröffnete seinen Auftritt mit seinen Hits „Ay Vamos“, „Ginza“ und „La Canción“, bevor Castro dazustieß und die beiden gemeinsame Kollaborationen sowie Castros eigene Songs durchspielten. Das Timing war kaum zufällig: Balvin und Castro stehen kurz vor der Veröffentlichung ihres gemeinsamen Albums „Omerta“ – am 8. Mai ist es so weit.

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„Für mich ging es darum: Wer sind die Menschen, deren Auftritt für meine Fans ein ganz besonderer Moment sein wird?“, sagte Karol zu Alex Cooper. „Ich wollte jemanden mitbringen, der wirklich etwas hinterlassen hat – ein Erbe, einen Pionier dessen, was wir tun und warum wir hier sind“, fügte sie hinzu.

Peso Pluma und Becky G dabei

Früher in der Nacht war der mexikanische Stolz spürbar, als Peso Pluma zur kolumbianischen Sängerin auf die Bühne kam, um ihren gemeinsamen Hit „Qlona“ von 2023 zu performen, und Becky G zurückkehrte, um erneut „Mamii“ mit Karol zu singen. In der ersten Woche hatte die kolumbianische Künstlerin Reggaetón-Pionier Wisin, die puerto-ricanische Sängerin Mariah Angeliq, Becky G sowie Cigarettes-After-Sex-Sänger und -Gitarrist Greg Gonzales als Gäste eingeladen, mit dem sie den neuen Song „Después de Ti“ aufführte.

„Ich habe mich wirklich darauf vorbereitet, eine Show zu erschaffen, die den Menschen so viel bedeutet und meine Latina-Community ehrt“, sagte Karol gegenüber ROLLING STONE, kurz nachdem sie als Coachella-Headlinerin bekanntgegeben worden war. „Ich wollte die Repräsentation für die Community auf dieser Bühne und mit meiner Show sein“, ergänzte sie. Mit ihrem finalen, von der Hora Loca geprägten Auftritt hat sie genau das eingelöst.