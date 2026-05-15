Kash Patel auf „VIP-Schnorchelabenteuer“ am Wrack von Pearl Harbor: Bericht

Auch wenn der folgende Satz klingt wie ein politisches Lückentext-Spiel mit bereits ausgefüllten Feldern – die Associated Press berichtet, dass er der Wahrheit entspricht:

Während er sich auf [Tätigkeit] Dienstreise befand, unternahm [US-Amtsträger] FBI-Direktor Kash Patel [andere Tätigkeit] eine „VIP-Schnorcheltour“ rund um [feierliche US-Gedenkstätte] das Schlachtschiff USS Arizona in Pearl Harbor, das [und jetzt wird es noch viel schlimmer] mehr als 900 Matrosen und Marines als Grabstätte dient, die bei einem Zweiten-Weltkrieg-Angriff ums Leben kamen – so grauenhaft, dass Präsident Franklin Roosevelt ihn als „einen Tag, der in Schande fortleben wird“ bezeichnete.

Patel besichtigte dem Bericht zufolge das Unterwasserwrack, das als Friedhof gilt und für Touristen sowie Angehörige der Arizona-Opfer gesperrt ist, bereits im vergangenen August – das geht aus E-Mails hervor, die die AP per Freedom-of-Information-Act-Anfrage erhalten hat. Damals bestand das FBI darauf, sein Direktor sei nicht im Urlaub gewesen, sondern habe das Außenbüro in Hawaii besucht und sich mit lokalen Strafverfolgungsbehörden getroffen. Zwei Tage später, als seine offiziellen Termine erledigt waren, kehrte Patel jedoch nach Hawaii zurück – ein Umstand, den das FBI seinerzeit verschwieg – und ging offenbar schwimmen. Oder, wie es Behördenvertreter formulierten: Er absolvierte eine „VIP-Schnorchelsession“.

FBI verteidigt den Besuch

Ein FBI-Sprecher teilt ROLLING STONE mit, Patels Besuch in Pearl Harbor sei Teil „unserer Aktivitäten im Indo-Pazifischen Raum“ gewesen und vom IndoPacom-Kommandeur ausgerichtet worden. „Dies war Teil der öffentlichen nationalen Sicherheitseinsätze des Direktors im vergangenen August mit Partnern in Neuseeland, Australien, unserem Außenbüro in Honolulu und dem Kriegsministerium“, so der Sprecher.

Die Marine und der National Parks Service betreuen das Gelände, das nur per Boot erreichbar ist und in der Regel ausschließlich von Parks-Service-Mitarbeitern und Meeresarchäologen besichtigt wird, um seinen Zustand zu begutachten. Zwar haben auch Militär- und Regierungsvertreter mit direktem Bezug zur Stätte diese besucht, doch laut AP sind Besuche von Personen ohne konkreten Bezug zur Arizona – wie etwa dem FBI-Direktor – nicht üblich, da sie gefährlich sein könnten.

Vertreter der Marine und des National Parks Service reagierten nicht umgehend auf eine Anfrage von ROLLING STONE. Marine-Sprecherin Capt. Jodie Cornell bestätigte der AP, dass der Besuch stattgefunden habe, konnte aber keine Angaben dazu machen, wie er zustande gekommen sei. Aus Regierungs-E-Mails geht laut AP hervor, dass Militärvertreter den Besuch organisiert haben. Der National Parks Service erklärte der Nachrichtenagentur, er sei nicht beteiligt gewesen. Ein Marine-Sprecher sagte der AP, Besuche wie der von Patel seien „keine Ausnahme“.

Kritik und Gegenreaktion

Nicht alle, die von dem Besuch erfuhren, zeigten sich erfreut. Hack Albertson, ein Marine-Veteran, der jährlich rund um die Arizona taucht, um ihren Zustand zu prüfen, hält Patels Ausflug für unangemessen. „Das ist, als würde man eine Junggesellenparty in einer Kirche feiern“, sagte er der AP. „Es ist heiliger Boden. Er muss mit der gebotenen Würde behandelt werden.“ Ben Williamson, stellvertretender Direktor für Öffentlichkeitsarbeit bei Patel, wies Albertsons Äußerung in den sozialen Medien zurück und erklärte: „Das ist eine historische Tour zu Ehren der Helden, die auf der USS Arizona gefallen sind – keine Party.“

Patel sorgte in den vergangenen Monaten mehrfach für Schlagzeilen, weil er Regierungsressourcen für private Vergnügungen genutzt haben soll – etwa als ein Video auftauchte, das ihn beim Feiern mit der US-amerikanischen Eishockeymannschaft in deren Kabine bei den Olympischen Spielen in Mailand zeigt, oder als bekannt wurde, dass er steuerzahlerfinanzierte Flugzeuge genutzt haben soll, um seine Freundin zu besuchen.