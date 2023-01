Kate Bush bei „Masked Singer“? Niemals! Oder doch…?

In einer kürzlich ausgestrahlten Folge von „The Masked Singer UK“ sang ein Otter „I’m Always Here“ von Jimi Jamison. Ein Lied, das in den 90er Jahren durch die Verwendung als Titelsong für „Baywatch“ weltbekannt wurde. Was diese an sich nicht sonderlich interessante News nun aber spannend macht, ist die eigentlich abwegige Frage, ob sich hinter dem süßen Tier tatsächlich Kate Bush befinden könnte.

Kate Bush? Ja, genau – jene Sängerin, die sich über viele Jahre komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und im vergangenen Jahr durch die Verwendung ihres Hits „Running Up That Hill“ in der Netflix-Mystery-Serie „Stranger Things“ sozusagen eine Wiederauferstehung erfuhr.

ROLLING-STONE-Leser mögen einwenden, dass Bush nie weg war und sich an ihre London-Konzerte vor einigen Jahren erinnern. Aber Menschen unter 30 dürften in „Stranger Things“ tatsächlich zum ersten Mal von Bush gehört haben, und das ganz buchstäblich. 37 Jahre nach Veröffentlichung wurde „Running Up That Hill“ in Dauerrotation gestreamt. Und einige andere große Songs von ihr stießen wieder in die Charts, das Album „Hounds Of Love“ kletterte sogar auf Platz eins.

Aber zurück zu „Masked Singer“: Einige von Bushs Fans haben in den sozialen Medien die Theorie geäußert, dass die 64-Jährige tatsächlich eine der Teilnehmerinnen sein könnte. Viele Twitter-User, die darüber diskutieren, stellen natürlich gerne voran, dass man sich ein wenig wie ein Narr fühle, wenn man auch nur ihren Namen ins Spiel bringt. Zu ungeheuerlich ist allein die Vorstellung, dass die scheue Sängerin die Bühne eines solch populären TV-Formats betritt.

Kate Bush liebt das Theatralische

Andererseits gibt es Unterstützung von Pitchfork-Gründer Ryan Schreiber, der ebenfalls glaubt, dass es sich bei der mysteriösen Otter-Kreatur um Bush handeln muss, da sie bekannt für ihr exzentrisches Wesen und Dinge sei, die niemand von ihr erwarten würde.

„Kate Bush, Liebhaberin des Absurden und Theatralischen, hat sich ihr ganzes Erwachsenenleben lang in Kostüme geworfen, um im britischen Fernsehen schräge Songs aufzuführen“, schrieb er auf Twitter. „Das passt also wirklich gut.“

Kate Bush, lover of the absurd and theatrical, has been gearing up in costume to perform quirky songs on British television her entire adult life. This honestly tracks. https://t.co/wRmOxxZUyA — Ryan Schreiber (@ryanpitchfork) January 5, 2023

Empfehlung der Redaktion Kate Bush: Alle Alben im Ranking

Die Auflösung folgt in einigen Tagen oder Wochen, je nachdem, wie erfolgreich der Otter in der Show ist und wann die Maske fällt.