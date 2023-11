Kate Bush veröffentlicht limitierte Neuauflagen ihrer Alben

Kate Bush hat eine Archivkampagne angekündigt, bei der ihre Diskografie in neuen physischen Formaten neu aufgelegt wird: Zu den Neuveröffentlichungen des Backkatalogs gehören „zwei radikal unterschiedliche Präsentationen“ von Bushs Album „Hounds of Love“ aus dem Jahr 1985. Die „Baskerville Edition“ enthält ein neues Cover-Artwork, das von dem in Glasgow ansässigen Designstudio Timorous Beasties erstellt wurde, sowie ein solarbetriebenes blinkendes LED-Licht.

„Boxes of Lost At Sea“ besteht aus zwei Boxen, von denen jede eine Seite des Albums enthält, UV-bedruckte Illustrationen auf weißem Vinyl und ein batteriebetriebenes LED-Licht.

Diese Veröffentlichungen werden am 1. Dezember erscheinen, und ein Teil der Erlöse wird War Child zugutekommen.

Diese Alben von Kate Bush erscheinen neu aufgelegt

Zusätzlich wird die gesamte Diskographie von Bush in verschiedenen physischen Formaten neu aufgelegt, darunter limitierte Vinyl- und CD-Ausgaben. Ausgewählte farbige Pressungen werden in unabhängigen Plattenläden oder über Bushs Website erhältlich sein.

„The Kick Inside“: Farbiges Vinyl

„Lionheart“: Farbiges Vinyl

„Never For Ever“: Farbiges Vinyl

„The Dreaming“: Farbiges Vinyl

„Hounds Of Love“: Farbiges Vinyl: Die „Baskerville Edition“ und die „Boxes of Lost At Sea“, ab dem 1. Dezember 2023 erhältlich

„The Sensual World“: Farbiges Vinyl

„The Red Shoes“: Farbiges Doppelvinyl

„Aerial“: Farbiges Doppelvinyl

„Director’s Cut“: Farbiges Doppelvinyl

„50 Words For Snow“: Farbiges Doppelvinyl

„Before The Dawn“: 4x Vinyl-Set 3-CD-Set An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kate Bush über die Liebe zum Vinyl: „Ein Album zu kaufen war ein Ereignis“

„Es hat großen Spaß gemacht, diese neuen Versionen zusammenzustellen, einschließlich der farbigen Vinyls für unabhängige Plattenläden“, sagte Bush in einer Erklärung. „Sie wurden als ,Set‘ konzipiert. Es ist sehr aufregend zu sehen, wie die Wertschätzung für die physische Präsenz von auf Vinyl veröffentlichten Alben wieder auflebt. Das war schon immer so für mich, besonders als ich ein Teenager war.“

Die ganze Aufregung im Plattenladen sei Teil des Erlebnisses gewesen, meint Bush. Und: „Ein Album zu kaufen war ein Ereignis. Es entsteht eine besondere emotionale Verbindung zwischen dem Besitzer eines Albums, der Musik und dem Artwork, wenn es in der realen Welt existiert. Es ist etwas, das wir auf einzigartige Weise schätzen können.“

An diesem Wochenende wird Kate Bush auch in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.