„Ja, mir san mit’m Radl da“ hatte sich Katy Perry da wohl vor ihrem Berlin-Konzert gedacht, als sie lässig mit dem Fahrrad die Stadt erkundete. Später machte sie auch noch einen Spaziergang mit Freunden, besuchte einen Club und bestellte Drinks. Nur ins Museum ging es nicht.

Katy Perry in Berlin

Am Mittwoch (06.06.2018) spielt Katy Perry im Rahmen ihrer „Witness"-Tour ein Konzert in der Mercedes-Benz-Arena, einen Tag vorher ist die 33-jährige Sängerin mit dem Rad durch Berlin gefahren. Dabei hatte sie eigentlich angekündigt, den Tag ruhig im Hotel verbringen zu wollen. Doch dann hat das gute Wetter sie offensichtlich zum Umdenken gebracht. Am Morgen war es in Berlin noch bewölkt und kühl, später am Tag kam aber die Sonne wieder hervor und die Temperaturen stiegen. Also änderte Katy Perry kurzerhand ihre Pläne, schnappte sich ein Fahrrad und schaute sich in Jogginghose und Baseball-Cap Berlin an.

Ihre Radtour begann am Soho House in der Torstraße und dauerte insgesamt vier Stunden. Erster Halt war an den Hackeschen Höfen, danach ging es über den Alexanderplatz zur Karl-Marx-Allee. Und auch in Kreuzberg wurde ein Zwischenstopp eingelegt. Nur der angemeldete Besuch im Neuen Museum wurde abgesagt. Stattdessen machte es sich Katy Perry im Open-Air-Club Holzmarkt gemütlich, bestellte kühle Getränke und fütterte Schwäne.

Katy Perry auf Tour

Heute gibt Katy Perry ihr zweites und letztes Deutschland-Konzert in diesem Jahr. Los geht es ab 20 Uhr. Wer spontan noch Lust hat, Katy Perry einmal live zu sehen, hat Glück, denn es gibt noch Tickets. Diese sind unter anderem im Ticket-Shop von ROLLING STONE erhältlich: