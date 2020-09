Keanu Reeves hat während eines Interviews einige überraschende Details zum vierten Film der „Matrix“-Reihe geteilt. Demnach handle es sich bei dem neuesten Teil des Sci-Fi-Franchise um „eine inspirierende Liebesgeschichte“.

Reeves, der in dem neuen Film ein weiteres Mal als Neo zu sehen sein wird, war am 16. September in der britischen „BBC The One Show“ zu Gast und bestätigte dort zunächst, dass er sich aktuell in Berlin befinde, wo er am neuen „Matrix“-Streifen arbeite.

Auf die Frage, was die neue Handlung für Neo in petto habe, antwortete der Schauspieler, dass es für den Filmhelden am Ende des dritten Films „alles andere als rosig“ ausgesehen habe.

„Ein Aufruf zum Aufwachen mit jeder Menge Action“

Zu viel wollte Reeves über den heiß erwarteten Film zwar noch nicht preisgeben, dennoch ließ er sich zumindest zu einigen ersten Vorschusslorbeeren hinreißen. So erklärte er: „Wir haben eine wundervolle Regisseurin, Lana Wachowski, und sie hat ein tolles Drehbuch geschrieben, bei dem es sich um eine Liebesgeschichte handelt. Es ist inspirierend!“ Dennoch sei auch der bevorstehende Teil „ein Aufruf zum Aufwachen“, der erneut jede Menge „grandiose Action“ zu bieten habe.

Entgegen einiger Fan-Spekulationen wird es sich bei „Matrix 4“ um keine Vorgeschichte zur bestehenden Trilogie handeln. O-Ton Reeves: „Nein, nein. Es wird keine Reise in die Vergangenheit geben.“

Nach aktuellem Stand soll der neue „Matrix“-Streifen im April 2022 erscheinen. Während Carrie-Anne Moss in ihrer Rolle als Trinity zurückkehrt, verkündete Laurence Fishburne zuletzt, dass er dieses Mal nicht als Morpheus zu sehen sein werde. Dennoch wünsche er seinen ehemaligen Kollegen „das Allerbeste“ und hoffe, „dass der Film gut wird“.

Der erste Teil der „Matrix“-Reihe erschien 1999 und wurde bei der Oscar-Verleihung im Jahr 2000 insgesamt viermal in den Kategorien „Bester Schnitt“, „Bester Tonschnitt“, „Bester Ton“ und „Beste visuelle Effekte“ mit dem begehrten Preis ausgezeichnet.