White Stripes ziehen ihre Urheberrechtsklage gegen Donald Trump zurück

Die White Stripes haben ihre Klage gegen Donald Trump zurückgezogen. Anfang September 2024 hatte Jack White in seinem Namen, und dem seiner Ex-Kollegin Megan White, den designierten US-Präsidenten vor einem Bezirksgericht in New York angeklagt. Dieser hatte unerlaubt den größten Hit der Band, „Seven Nation Army“, in einem Wahlkampfvideo auf Social Media verwendet.

Der Sänger und Gitarrist beschuldigte den Republikaner und seine Kampagne damals in sechs Fällen der Urheberrechtsverletzung und verlangte Schadensersatz und eine einstweilige Verfügung.

Klage liegt zunächst auf Eis

Mehreren US-Medien liegt nun eine Gerichtsakte vom Sonntag, den 10. November, vor, in der The White Stripes beantragen, dass die Klage „ohne Vorurteil“ abgewiesen wird. Damit behält sich die Band das Recht vor, den Fall in Zukunft erneut einzureichen, wenn sie sich dafür entscheidet. Eine Stellungnahme von Jack White auf Social Media oder gegenüber der Presse fand nicht statt.

Jack White mit Wutrede gegen die USA

Dass Donald Trump erneut ins Weiße Haus einzieht, passt Jack White überhaupt nicht. Als Reaktion auf die Wiederwahl des 78-Jährigen am Dienstag (05. November) stellte er eine lange Erklärung auf Instagram, in der ihn einen „offensichtlichen Faschisten“ nannte.

Zugleich machte er sich Sorgen, dass die Zukunft seines Landes in nur wenigen Jahren verspielt werden könnte. Amerika werde bekommen, „was immer dieser Möchtegern-Diktator verordnen will“. Er spottete über jede:n Wähler:in, die oder der ihre Stimme Trump gegeben hatte: „Immigranten? Er will euch loswerden. Veteranen? Er ist ein Wehrdienstverweigerer. Minderheiten? Sie sind ihm völlig egal. Gewerkschaftsmitglieder? Er ist ein Streikbrecher. Amerikaner der Arbeiterklasse? Ihm ist es völlig egal, wie sehr Sie sich abmühen. Frauen? Sie wissen genau, was er von Ihnen hält. Sterben Sie auf der Bahre an einer Fehlgeburt der Schwangerschaft Ihres Vergewaltigers? Tja, so ein Pech.“

Das amerikanische Volk habe seiner Meinung nach mit der Volksabstimmung gezeigt, „dass die Bürger ihn an die Macht bekommen wollten und nun verdienen, was auch immer er Übles anrichten wird“.