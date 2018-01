Keine Fake News: Donald Trump vergibt „Fake News Awards“

Donald Trump twittert für sein Leben gern. Vor zwei Wochen nutzte er die Plattform um „THE MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR“ anzusagen. Kurz: „Fake News Awards“.

Da der amerikanische Präsident anscheinend nicht sehr viel zu tun hat, dachte er sich zum Zeitvertreib eine Preisverleihung aus.

I will be announcing THE MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR on Monday at 5:00 o’clock. Subjects will cover Dishonesty & Bad Reporting in various categories from the Fake News Media. Stay tuned!

The Fake News Awards, those going to the most corrupt & biased of the Mainstream Media, will be presented to the losers on Wednesday, January 17th, rather than this coming Monday. The interest in, and importance of, these awards is far greater than anyone could have anticipated!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2018