Die „Fake News“ lautet: USA hat im Iran gewonnen

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Ab 1964 hielten Offiziere des Military Assistance Command, Vietnam – besser bekannt unter dem Kürzel MAC-V – täglich Pressekonferenzen im Rex Hotel in Saigon ab.

Je länger der Krieg dauerte und je tiefer er im Blut versank, desto präziser listeten Militärvertreter die Zahl der getöteten Feinde, der bombardierten Ziele und der täglich geflogenen Einsätze auf.

Das Militär gewährte Journalisten während des gesamten Vietnamkriegs Zugang zur Front und zu den Soldaten vor Ort. Die Reporter tauften die täglichen Pressekonferenzen die „Five O’Clock Follies“.

Zahlen ohne Wahrheit

„Sie hatten selten irgendeine Ähnlichkeit mit den tatsächlichen Gegebenheiten im Feld“, beobachtete der Korrespondent Keyes Beech von der „Chicago Daily News“.

Journalisten mit Erfahrung aus Vietnam konnten erkennen: Egal wie die Generalität die Mathematik der „Kill Counts“ zurechtbog – es würde niemals zu einem amerikanischen Sieg aufgehen.

Trotz des nicht abreißenden Stroms bedeutungsloser Statistiken war die Öffentlichkeit daher in der Lage, die wachsende Kluft zwischen der Realität vor Ort und dem Wunschdenken der MAC-V-Generäle klar zu erkennen. Das düstere Bild, das die Medien zeichneten, schürte den Zorn im Inland und nährte jene Antikriegsbewegungen, die Amerika aus seiner Nachkriegslethargie rüttelten.

Geschichte wiederholt sich

Nicht einmal das Pentagon konnte mit seinen besten Spin-Versuchen verhindern, dass die Wahrheit – Amerika konnte diesen Krieg nicht gewinnen – durch den Schleier offizieller Lügen drang.

Ein nachdenklicher Politiker könnte daraus mehrere Lehren ziehen. Ein halbes Jahrhundert nach dem Ende des Vietnamkriegs stecken die Vereinigten Staaten erneut in einem Konflikt, der reich an Kill Counts, aber arm an Strategie ist. Die offizielle Antwort darauf: die Zone mit Fakten und Zahlen fluten – die nichts bedeuten.

Amerikas Verteidigungsminister interessiert sich ausschließlich für eine imaginäre Vergangenheit, die er sich selbst zurechtgebastelt hat – in der die USA Kriege verlieren, weil sie zu „woke“ sind –, und für eine imaginäre Gegenwart, in der das jüngste amerikanische Abenteuer im Ausland ein überwältigender, historischer Erfolg war. Er ist der Überzeugung, das eigentliche Problem mit dem überstürzten Eingreifen der Trump-Administration im Iran sei, dass Menschen es kritisieren.

Hegseth gegen den Kongress

„Die größte Herausforderung, der größte Gegner, dem wir uns derzeit gegenübersehen, sind die rücksichtslosen, kraftlosen und defätistischen Worte der Kongressdemokraten und einiger Republikaner“, sagte Pete Hegseth am Mittwoch vor dem Kongress.

Bei allem gebotenen Respekt gegenüber dem Mann, der sich selbst Secretary of War nennt: Worte allein verlieren keine Schlachten, genauso wenig wie sie welche gewinnen. Und man muss nicht über den politischen und strategischen Scharfsinn Napoleons verfügen, um es als problematisch zu empfinden, dass der oberste Verteidigungsbeamte des Landes seinen Hauptgegner in einem Krieg gegen den Iran in Washington verortet – und nicht in Teheran.

Es gibt reichlich Belege dafür, dass die USA und Israel in drei Monaten nicht erklärtem Krieg große Mengen iranischen Militärgeräts vernichtet haben. Ganze Räume voller Analysten und Militärpersonal sind ausschließlich damit beschäftigt, Berichte zu erstellen, die diese Zerstörung katalogisieren.

Sizzle statt Steak

Man kann verschiedene Vertreter zu verschiedenen Zeiten befragen – und sie werden Amerikas Fortschritte mit mathematischer Gewissheit beschreiben: Das iranische Militär ist zu 92 Prozent zerstört. Oder zu 100 Prozent. Oder wie auch immer. Die USA haben laut Pentagon-Sprecher Sean Parnell mehr als 13.000 Angriffe durchgeführt. 158 iranische Schiffe wurden versenkt. 90 Prozent der Waffenfabriken wurden getroffen. Der 86-jährige Kleriker, der das Land regierte, und ein erheblicher Teil der Führungselite der Islamischen Republik wurden getötet.

Das klingt alles sehr bedeutsam. In Wahrheit ist es, wie Tom Waits es formulierte, „got the sizzle but not the steak“ – viel Braten, kein Fleisch.

Egal wie das Pentagon die Statistiken aufbereitet: Was genau haben Amerikas Bomben im Iran strategisch bewirkt? Die Administration erklärt schnell, sie habe ihre Ziele bereits erreicht, und zählt dabei eine Reihe von Halbwahrheiten auf (die iranische Marine sei „vernichtet“), während sie das zentrale Problem des Konflikts übergeht: den Status des iranischen Atomprogramms.

Hardliner an der Macht

Die Hardliner führen die Islamische Republik nach wie vor. Sie verfügen noch immer über Hunderte Kilogramm hochangereichertes Uran und sowohl den Willen als auch die Kapazitäten, ein Atomwaffenprogramm voranzutreiben. Ihre Proxys sind geschwächt, aber nicht gebrochen. Genug ihrer asymmetrischen Militärfähigkeiten sind intakt, um Schiffe in der Straße von Hormus zu bedrohen und Nachbarstaaten im Persischen Golf anzugreifen.

Der Anfang April vereinbarte vorübergehende Waffenstillstand hat bislang nur eine Pattsituation erzeugt. Die Gespräche kommen nicht voran.

„Der Präsident hat sich und Amerika in einem Sumpf eines weiteren Krieges im Nahen Osten festgefahren. Er versucht verzweifelt, sich aus seinen eigenen Fehlern zu befreien“, sagte Abgeordneter John Garamendi (D-Calif.) bei der Kongressanhörung, in der Demokraten Hegseth in die Mangel nahmen.

Propaganda-Vorwurf als Ablenkung

„Sie nennen das einen Sumpf und reichen damit unseren Feinden Propaganda? Schämen Sie sich für diese Aussage. Solche Worte sind rücksichtslos gegenüber unseren Truppen“, erwiderte Hegseth.

Dass die Kritik an der zivilen Führung gerichtet ist und nicht an „unseren Truppen“, entgeht dem Verteidigungsminister. Von Hegseth ist hyperparteiischer Kampfgeist zu erwarten – sein primäres Interesse am Krieg besteht darin, ihn als Kulisse für seine Fantasien männlicher Dominanz zu nutzen.

Leider wartet keine verantwortungsbewusstere Kraft in den Kulissen, die Amerika durch die selbstverschuldete Krise lotsen könnte. Der Präsident interessiert sich mehr für Inneneinrichtungsprojekte als für das Management eines geopolitischen Konflikts. Der Kongress hat seine Aufsichtspflicht gegenüber dieser Regierung längst aufgegeben. Vizepräsident J.D. Vance – egal welche Gerüchte über seine angebliche Abneigung gegen den Krieg kursieren – und Außenminister Marco Rubio sind Randfiguren, unfähig oder unwillig, eine Kurskorrektur herbeizuführen.

Kein Plan für den Sieg

Amerikas Militär ist schlagkräftig, aber nur wenigen US-Generälen kann man zutrauen, Siegesstrategien zu entwickeln. Allein Afghanistan – ein weiterer Krieg, reich an Tabellen und PowerPoint-Präsentationen, die eine Realität abbildeten, die nicht existierte – hätte der amerikanischen Öffentlichkeit das beibringen müssen. Generäle machen ohnehin keine Politik. Sie können hervorragende Pläne zum Sprengen von Dingen entwickeln, aber ein politisches Problem, das behutsame, visionäre und nachhaltige internationale Diplomatie erfordert, können sie nicht lösen.

Präsident Donald Trump und sein Kabinett der Kriegstreiber hatten nie einen Plan für den Sieg. Sie hatten einen Plan für den Krieg – ein nicht unwesentlicher Unterschied.

Das Versprechen, das Israels Premierminister Benjamin Netanyahu verkaufte, der Trump Berichten zufolge dazu überredete, Israel beim Angriff auf den Iran beizustehen, war eine Fata Morgana: Regimewechsel leicht gemacht. Netanyahu wusste, dass die aktuelle Generation amerikanischer Führungsfiguren kein Interesse an geduldigen, langfristigen Strategien hat. Hegseth und seinesgleichen sind pure Großspurigkeit ohne Besonnenheit. Trump, dessen Alter und geistiger Verfall immer deutlicher zutage treten, ist nicht der Mann, der komplexe Probleme mit hartnäckiger Ausdauer angeht.

Im persischen Knoten verfangen

Nach der Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro glaubte der US-Präsident, er habe gelernt, gordische Knoten zu durchhauen. Doch Roy Cohn war kein Aristoteles, und Trump ist kein Alexander. Den persischen Knoten hat er nicht gelöst – er hat sich darin verheddert.

Nun will der Präsident mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. „Vielleicht sind wir besser dran, wenn wir gar keinen Deal machen“, sagte Trump am Freitag. „Wir können das nicht so weiterlaufen lassen, wissen Sie, das dauert schon zu lang.“

Kaum jemand wird trauern, wenn das brutale Regime im Iran zusammenbricht – aber dieses Szenario sieht unwahrscheinlich aus. Die US-Seeblockade der nach wie vor geschlossenen Straße von Hormus kostet Teheran Milliarden dringend benötigter Einnahmen, und die verheerenden Folgen verschlimmern sich mit jedem Tag. Aber die Regierung hat noch die Waffen – und den Willen zum Widerstand.

Schmerz für alle

Der Iran leidet wirtschaftlich – aber alle anderen auch. Zwanzig Prozent des weltweiten Ölangebots bewegen sich nicht. Schiffe meiden die Straße von Hormus, wenn sie riskieren, versenkt zu werden. Die Preise steigen. Die Inflation klettert. Es gibt Engpässe bei Düngemitteln, bei Helium, bei einem Dutzend langweiliger Güter, die die Weltwirtschaft am Laufen halten.

Auf die Frage, wie er in den finanziellen Ruin geraten sei, antwortet Mike Campbell, der fiktive schottische Kriegsveteran in Ernest Hemingways „The Sun Also Rises“, schlicht: „Allmählich, dann plötzlich.“

Genauso werden die meisten Amerikaner die Krise im Iran erleben – nicht mehr als ferne Abstraktion. Die steigenden Preise an der Zapfsäule sind erst der Anfang.

„Kein Blut für Öl“, riefen die Antikriegs-Demonstranten 2003 auf den Straßen.

Glauben Sie, man kann Ihnen „Blut für kein Öl“ verkaufen?