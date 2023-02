Keine Nennung in U2-Doku: Arbeitet Larry Mullen Jr. derzeit gar nicht mehr mit der Band?

Bono, Adam Clayton sowie Matt Damon befinden sich derzeit auf der Berlinale, um die Doku „Kiss the Future“ vorzustellen, die sich mit der Punk-Bewegung beschäftigt, die während des Jugoslawienkriegs in Sarajevo die Stellung hielt – und welchen Beitrag U2 dazu lieferten, die in der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina 1997 ein Konzert gaben.

Dass nicht nur Gitarrist The Edge, sondern auch Schlagzeuger Larry Mullen, Jr. nicht zu Promotionzwecken nach Berlin reisen würden, war bereits bekannt. Allerdings fiel U2tour.de nun auf, dass Mullen, Jr. als einziges U2-Mitglied nicht für den Film interviewt wurde – und dass sein Name sogar in den Credits fehlt.

Der Drummer gab unlängst bekannt, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mit der Band bei ihrer geplanten Las-Vegas-Residency auftreten könne. Das allein würde jedoch nicht erklären, weshalb er als U2-Mitglied nicht bei anderen Projekten, solchen, bei denen er nicht musikalisch aktiv sein muss, mitmacht.

Von U2 gibt es bislang kein Statement zur Zukunft mit Larry – in den sozialen Medien spekuliert man nun natürlich, ob der 61-Jährige vielleicht nicht mehr mitmischen kann – oder will:

Kiss the future @vertiMusicHall #Berlin as part of the @berlinale Interesting: Larry does not appear in the movie’s interviews, nor is he named in the credits.#U2 #Berlinale #U2SPHERE #U2UV (pics by Anne) pic.twitter.com/Sf9QNuuDDP

— U2tour (@U2tour) February 20, 2023