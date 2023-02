U2 haben bekanntgegeben, dass sie ihre Residency-Show in der Sphere-Arena in Las Vegas ohne Larry Mullen Jr. absolvieren werden. Er wird durch den Schlagzeuger der Alternative-Rockband Krezip, Bram van den Berg, ersetzt.

U2 bestätigten den Wechsel in einem Statement: „Es wird uns alles abverlangen, uns der Sphere ohne unseren Kollegen am Schlagzeug zu nähern, aber Larry hat sich uns angeschlossen, um Bram van den Berg willkommen zu heißen.“

Mullen Jr. kündigte zuvor bereits an, er brauche eine Auszeit und werde 2023 nicht mit den Iren touren. Grund dafür seien Operationen, die der 61-Jährige benötige, um wieder trommeln zu können. Zudem wolle er sich ausreichend Zeit nehmen, um wieder gesund zu werden.

Die Las-Vegas-Show werde in einer neu gebauten Eventlocation stattfinden, der MSG Sphere. Während des Super Bowls in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar kündigte ein Werbespot die Konzerte im großen Stil an. Dem Clip ist zu entnehmen, dass U2 ihr siebtes Studioalbum „Achtung Baby“ auf die Bühne bringen, in dem Video werden mehrere Lieder der Platte angespielt.

„Unterm Strich hat U2 seit Dezember 2019 nicht mehr live gespielt und wir müssen zurück auf die Bühne und die Gesichter unserer Fans wiedersehen“, heißt es im Statement. „Wir sind die richtige Band, ,Achtung Baby‘ das richtige Album und das Sphere der richtige Ort, um das Live-Erlebnis von Musik auf die nächste Stufe zu heben. Das ist es, was U2 die ganze Zeit über mit unseren Satellitenbühnen und Videoinstallationen versucht hat.“