Tour 2026: Taylor Swift gibt Entscheidung bekannt

Vielleicht waren die 149 „Eras“-Tour-Shows in 51 Städten über anderthalb Jahre hinweg erst einmal genug. In einem neuen Interview mit „BBC Radio 1“ nach der Veröffentlichung von „The Life of a Showgirl“ am Freitag erklärte Taylor Swift, dass sie vorerst eine Pause vom Touren einlegen will.

Swift über Müdigkeit und neue Hobbys

Auf die Frage des Moderators, ob sie schon wieder „Lust“ habe, auf die Straße zu gehen, reagierte Swift … swift. „Nein“, sagte sie. „Ich bin ganz ehrlich mit Ihnen. Ich bin so müde, wenn ich daran denke, es wieder zu tun“, erklärte Swift. „Weil ich es wieder richtig, richtig gut machen wollen würde.“

Während des Interviews teilte Swift mit, dass sie sich gerade sehr glücklich fühle, scherzte, dass ihre „Gelenke gut“ seien und dass sie endlich wieder Zeit für Hobbys habe.

„Ich konnte die Eras Tour nur machen, als ich auf der „Eras Tour“ war – und das bedeutete zwei Jahre ohne andere Hobbys. Jetzt habe ich die Hobbys zurück … und mache es zu jedermanns Problem“, witzelte sie und sprach darüber, dem Moderator ein Sauerteigbrot zu backen.

Rückblick auf die „Eras Tour“

Swift reflektierte außerdem, wie groß ihre „Eras Tour“ geworden war und welchen Einfluss sie empfand, sie in die Welt hinauszutragen. „Für mich fühlt es sich wie eine große Ehre an, dass die Fans daraus gemacht haben, was es war, weil es für uns alle, die auf dieser Tour waren, wirklich erstaunlich war“, sagte Swift. „Wir dachten nur: Was passiert hier? Es entwickelte sich sehr schnell zu etwas, das unsere Erwartungen an das, was die Tour hätte sein können, bei Weitem übertroffen hat.“

Swift beendete ihre „Eras Tour“ im vergangenen Dezember in Vancouver nach insgesamt 149 Shows seit März 2023. Nebenbei veröffentlichte sie „The Tortured Poets Department“. Am Freitag brachte die Sängerin ihr Album „The Life of a Showgirl“ heraus, inspiriert von den Backstage-Momenten nach den Eras-Shows.