Keith Flint von The Prodigy: Fragen zur Todesursache

Keith Flint von The Prodigy ist tot. Der Tänzer und Musiker wurde 49 Jahre alt. Medienberichten zufolge wurde er in seinem Zuhause in Dunmow, Essex, aufgefunden. Laut „Daily Mail“ soll die Polizei seinen Tod als „nicht verdächtig“ einstufen. „Metro“ meldet, die Beamten seien um 8.10 Uhr am Montagmorgen zu Flints Wohnung gerufen worden. Dort sei der Musiker tot aufgefunden worden. Die Beamten hätten seine nächsten Angehörigen informiert. Die Todesursache ist noch ungeklärt. The Prodigy – Firestarter: https://www.youtube.com/watch?v=wmin5WkOuPw The Prodigy galten in den 1990er-Jahren als weltweit erfolgreichste Dance-Band. Als Vertreter des Rave, Hardcore-Techno und Big Beat landete die Formation um Komponist Liam Howlett ab 1992…