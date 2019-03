Keith Flint: Eines der letzten Fotos des Prodigy-Frontmanns

Foto: fp. All rights reserved.

Keith Charles Flint (* 17. September 1969 in Chelmsford, Essex; † 2019)

Zwei Fotos zeigen, wie Keith Flint – wenige Tage vor seinem Suizid – eine Mahlzeit in einem Diner einnimmt. Mit seinem Freund, einem Fitnesstrainer, saß er am Samstag im „Galvin Green Man“ in Chelmsford (Essex).

Die Bilder gibt es hier. Angeblich soll Flints Todesursache Erhängen sein, das meldet die „Daily Mail“. Seiner Tat soll der Versuch einer Versöhnung mit seiner Noch-Ehefrau vorangegangen sein, wie das Blatt weiter berichtet.

Flint und die japanische DJ Mayumi Kai hatten sich vergangenes Jahr getrennt.

Streitpunkt mit seiner Gattin soll auch das Anwesen gewesen sein, dass er nicht habe verkaufen wollen. Ein Angestellter habe den leblosen Flint dann am Montag in seinem Haus aufgefunden.

Augenzeugen im Lokal berichteten, dass Flint am Samstag noch Witze gemacht habe – unter anderem, weil ein Kind ein Messer auf den Boden habe fallen lassen, was den Prodigy-Frontmann Spaß bereitet habe.

„Er wirkte glücklich, redete mit seinem Trainer übers Jogging, Bestwerte, und wie gut der Sport seinen Lungen tue.“ Zu keiner Zeit sei er einem so vorgekommen, als präsentiere er nur ein Schauspiel – um zu überdecken, wie schlecht es ihm ginge.