Keith Richards über den Tod von Charlie Watts und ein mögliches Ende der Rolling Stones

Richards widmet sich in der Arbeit statt dem Sport

Darüber hinaus gab Richards in dem Interview ein Update über seinen Gesundheitszustand. Soweit scheint bei ihm körperlich alles in Ordnung zu sein. Von einem ausgedehnten Sportprogramm hält Richards hingegen nichts. Vielmehr konzentriert sich der Gitarrist der Stones auf seine Bandtätigkeiten, um fit zu bleiben: „Ich tue einfach nichts für meinen Körper, was mit Anstrengung zu tun hat“, sagte er. „Aber ich fühle mich perfekt so, wie ich bin.“ Außerdem seien die Proben mit Sport vergleichbar. Schließlich müsse er dabei jeweils zehn bis zwölf Stunden auf den Beinen sein. Und das jedes Mal – „mit einer Gitarre um den Hals“.

Um sich keine allzu großen Sorgen zu machen, gehe er einem Gespräch mit den Ärzten lieber aus dem Weg: „Nun ja, ich scheue mich davor, den Experten Fragen zu meiner Verfassung zu stellen, denn möglicherweise würden mir ja die Antworten nicht gefallen“, sagte Richards. „Wahrscheinlich bin ich einfach nur ein alter Sack, der sich halbwegs gut gehalten hat. So lange ich nicht hinfalle und nicht mehr ohne Hilfe aufstehen kann, bin ich zufrieden.“