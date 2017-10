Kendrick Lamar: Europatour mit drei Konzerten in Deutschland

Seit 2013 hat Kendrick Lamar hierzulande keine Konzerte mehr gespielt. Nach fünf Jahren Abwesenheit tourt der Amerikaner im Rahmen seiner „DAMN“-Tour wieder durch Europa und spielt im Frühjahr 2018 15 Gigs.

Als Support Act wird James Blake bei der „DAMN“-Tour mit dabei sein.

James Blake live in Deutschland 2018

15. Februar 2018: Frankfurt/Main – Festhalle

22. Februar 2018: Köln – Lanxess Arena

05. März 2018: Berlin – Mercedes-Benz-Arena

Tickets gibt es ab Freitag (06. Oktober) um 10 Uhr bei Eventim. Zuletzt war der gebürtige Kalifornier noch in seinem Heimatland unterwegs. Die Live-Shows des Rappers sind berüchtigt für ihre beeindruckenden Effekte.