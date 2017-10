Marilyn Manson bricht Tour nach Bühnen-Unfall ab

Marilyn Manson musste am Samstag (30. September) mit anscheinend schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in New York eingeliefert werden. Der Musiker wurde zuvor bei einem Konzert im Hammerstein Ballroom von einem Bühnen-Teil getroffen. Ein Dekogegenstand seiner aktuellen Tournee – ein Gerät, das aussieht wie zwei überkreuzte Pistolen – stürzte plötzlich auf den Sänger herab. Der Gig wurde daraufhin abgebrochen.

Weiterlesen Coming Soon: Die wichtigsten Alben im Herbst 2017 Neue Platten von Taylor Swift, Kettcar, Gisbert zu Knyphausen, St. Vincent, Robert Plant, Wanda und vielen mehr versprechen einen ausgesprochen spannenden musikalischen Herbst. Nun wurde bekannt, dass Manson insgesamt neun weitere Konzerte seiner aktuellen Tour streichen muss. Das berichtet „NME“ unter Berufung auf das Management des Musikers. Die Gigs sollten zwischen dem 02. und 14. Oktober stattfinden. Betroffen sind nur Auftritte in den USA.

Wie steht es um Marilyn Manson?

Wie ein Sprecher Mansons mitteilte, sollen die Konzerte nachgeholt werden. Ein konkretes Datum dafür gebe es aber nicht. Weitere Details zum Gesundheitszustand des Sängers wurden nicht bekannt. Marilyn Manson bringt am kommenden Freitag sein zehntes Studioalbum „Heaven Upside Down“ heraus.