Kendrick Lamar veröffentlicht neues Album

Kendrick Lamar hat ein neues Album angekündigt. „Mr. Morale & The Big Steppers“, so sein Titel, soll am 13. Mai 2022 erscheinen.

Dies teilte der Raper am Montagabend (18. April) via Instagram mit. Auf seinem bis auf einen vorherigen Post leergeräumtem Account postete er dazu lediglich das Foto eines Schreibens seines Unternehmens pgLang. Kein Kommentar dazu seinerseits, wohl aber die Info, dass alle weitere offiziellen Informationen über diese Veröffentlichung direkt und ausschließlich von dieser Quelle kommen werden.

„Mr. Morale & The Big Steppers“ wird das fünfte Album des heute 34-jährigen Lamars sein. Der Musiker gilt als einer der besten und einflussreichsten Rapmusiker seiner Zeit. Sein bisher aktuelles Album „Damn“ erschien 2017. 2018 produzierte Kendrick Lamar zudem den „Black Panther“-Soundtrack. Er hat in seiner Karriere bisher 14 Grammys gewonnen.

