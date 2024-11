Kendrick Lamars Überraschungsalbum „GNX“ ist da

Kendrick Lamar legt nach dem riesigen Erfolg von „Not Like Us“ mit einem neuen Album nach. Der Rapper veröffentlichte am Freitag, dem 22. November, überraschend sein sechstes Studioalbum „GNX“ mit 12 neuen Songs.

GNX folgt auf die Veröffentlichung seines letzten Albums „Mr. Morale and the Big Steppers“ im Jahr 2022, das als sein Comeback-Album nach der Veröffentlichung von „DAMN“ im Jahr 2017 diente.

In „Luther“ zeigt Lamar sein Können als Sänger

Das Album beginnt mit „Wacced Out Murals“, das den spanischen Gesang der Mariachi-Sängerin Deyra Barrera enthält, und in dem K. Dot vernichtende Texte über seine Kritiker rappt. Barreras Gesang kehrt im Titel „Reincarnated“ und im Albumabschluss „Gloria“ zurück.

In „Luther“ zeigt Lamar sein Können als Sänger, bevor er von SZA bei dem gemeinsam mit INK geschriebenen Song unterstützt wird. SZA ist auch im Abschlusstrack „Gloria“ zu hören. Jack Antonoff, Mustard, Sounwave und Kamasi Washington werden auf dem gesamten Album als Produzenten genannt.

Zu den weiteren Titeln auf der LP gehören „Dodger Blue“, „Peekaboo“ und „TV Off“. Ein weiterer bemerkenswerter Song ist „Heart Pt. 6“, der neueste Part von Lamars langjähriger „The Heart“-Reihe, die bereits 2010 veröffentlicht wurde. Die nachfolgenden Teile wurden als lose Singles veröffentlicht oder erschienen auf Veröffentlichungen wie Lamars „Mixtape Overly Dedicated“ oder „Mr. Morale & the Big Steppers“.

Das Album erscheint mehrere Monate vor seinem Auftritt als Headliner der Super-Bowl-Halbzeitshow im Jahr 2025. Es erscheint auch nach „Not Like Us“, seinem Drake-Diss-Track, der dem Rapper fünf Grammy-Nominierungen einbrachte, darunter für den „Song“ und das „Album des Jahres“.

„Nicht wie wir? Nicht wie wir ist die Energie dessen, wer ich bin, die Art von Mann, die ich repräsentiere“, sagte Lamar gegenüber „Harper’s Bazaar“. „Dieser Mann hat Moral, er hat Werte, er glaubt an etwas, er steht für etwas. Er ist nicht anbiedernd. Er ist ein Mann, der seine Fehler erkennen kann und keine Angst hat, diese Fehler zuzugeben, und der tief in angstbasierte Ideologien oder Erfahrungen eintauchen kann, um sie auszudrücken, ohne das Gefühl zu haben, weniger Mann zu sein.“

GNX-Titelliste

1. Wacced Out Murals

2. Squabble Up

3. Luther

4. Man at the Garden

5. Hey Now

6. Reincarnater

7. TV Off

8. Dodger Blue

9. Peekaboo

10. Heart Pt. 6

11. GNX

12. Gloria