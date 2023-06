Rolling Loud mit Kendrick Lamar und Travis Scott im Livestream sehen

Foto: Getty Images, Jason Koerner. All rights reserved.

Das Publikum auf dem Rolling Loud in Miami 2019

Vom 7. bis zum 9. Juli findet das Open Air Rolling Loud erstmalig in deutschen Gefilden statt. Austragungsort wird die Sonderfreifläche Ost der Messe München sein. Mit von der Partie sind internationale Stars der HipHop-, R’n’B- und Dancehall-Szene, wie etwa Kendrick Lamar, Wizkid, Travis Scott. Die Telekom überträgt das Spektakel auf ihrem Streamingportal MagentaTV. Außerdem wird es einen kostenlosen Livestream auf MagentaMusik geben.

Empfehlung der Redaktion Hurricane und Southside Festival: Vorverkauf für 2024 hat gestartet

Zusätzlich sollen auf TikTok exklusive Einblicke hinter die Kulissen sowie auch Interviews mit den Musiker:innen und Bands veröffentlicht werden. „Wir bringen das Rolling Loud Germany auf den wichtigsten Plattformen zu den Kund:innen und Fans“, sagt Christian Loefert, Leiter Marketingkommunikation Telekom Deutschland. Und weiter: „Zusätzlich zu MagentaTV bieten wir eine konsequente Ausrichtung der Inhalte und des Livestreams speziell für die Gen Z auf den mobilen Endgeräten. Wir zeigen den Content dort, wo die junge Zielgruppe ihn erwartet“.

Mehr über das Rolling Loud Festival

Das Rolling Loud Festival feiert dieses Jahr Premiere in Deutschland. Nachdem die Veranstalter:innen schon seit einiger Zeit weltweit expandieren – angefangen hat das Rolling Loud in Miami – findet es 2023 vom 7. bis 9. Juli auf dem Münchner Messegelände statt. Das Line-up ist vor alle durch US-amerikanische Acts geprägt: Neben großen Stars wie Travis Scott und Kendrick Lamar, die diesen Sommer ohnehin schon ein paar Tour-Stopps in Deutschland haben, kommen auch seltener gesehene Gäst:innen wie Kodak Black, Sheck Wes, Joey Bada$$ und Metro Boomin. Mit Ufo361 und Luciano sind zudem auch nationale Rap-Größen im Line-up vertreten.