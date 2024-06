Am Mittwoch (5. Mai) antwortete Drake mit seinem fünften Diss-Track „The Heart Part 6“ auf Kendrick Lamars Diss „Not Like Us“. Jetzt hat die Auseinandersetzung der Rapper eine unerwartete Wendung genommen. Am selben Tag löschte Drake auf seinem Instagram-Kanal alle Posts, die mit den Disstracks gegen Lamar zusammenhängen.

Das Ende der Diss-Reihe oder die Ruhe vor dem Sturm?

Zum Zerwürfnis von Drake und Kendrick Lamar kam es bereits am 31. Oktober 2023, als Champagne Papi im gemeinsamen Track mit J. Cole gegen Lamar feuerte. Es folgte ein ellenlanger Schlagabtausch von insgesamt neun Disstracks, der mit Drakes „The Heart Part 6“ Anfang Mai gipfelte.

Jetzt löschte der Rapper alle Posts, die mit dem Wortgefecht gegen Lamar zu tun haben, und teilte stattdessen am Donnerstag (6. Juni) eine Bilderreihe von sich, mit rätselhafter Bildunterschrift. „Der einzige Ja-Sager in meiner Umgebung ist mein Rolex-Händler“ schreibt der Kanadier zu den Fotos von sich, die vermutlich aus seinem Haus in Toronto stammen.

Das spricht für einen Waffenstillstand:

Gut möglich, dass Drake sich mit der Bildunterschrift wieder an seinen Rap-Feind richtet und klarstellen möchte, dass er nicht einfach „aufgeben“ wird. Ebenso möglich ist aber, dass Champagne Papi den Post nur zum Angeben mit seiner Rolex nutzt und seine verbalen Waffen gegen Lamar tatsächlich niedergelegt hat.

Dafür spricht auch ein Tweet von Kendrick Lamars Produzent Anthony Tiffith.

Der „Top Dawg Entertainment“-Boss teilte am 11. Mai via X mit: „Dieser Kampf ist vorbei. Ein Sieg für die Kultur, während alles davon festgehalten wurde. Vor allem, wenn diese Publikationen versuchen, etwas anderes daraus zu machen. Wir haben sie vom Gegenteil bewiesen. Das ist ein Sieg für sich. Außerdem ist es an der Zeit, diese TDE-Compilation zum 20-jährigen Jubiläum abzuschließen.“

Im Gegensatz zu Drake scheint Lamar allerdings gewappnet zu bleiben – zumindest seinem Instagram-Feed zufolge. Dort findet sich nach wie vor der Post zu seinem Diss-Track „6:16 in LA“, in dem er Drakes Art, Songs zu betiteln, kopierte. Dieser veröffentlichte nämlich bereits Tracks wie „6PM in New York“ oder auch „8am in Charlotte“.