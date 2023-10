ROLLING STONE präsentiert: Kettcar auf Tour 2024

Wer Kettcar live sehen wollte, hatte es in den letzten Jahren nicht so einfach. 2020 verabschiedeten sie sich in eine längere Live-Pause, 2022 mussten dann Comeback-Konzerte erst einmal abgesagt werden. Immer hin gab es später dann einige Festival-Gigs, die für einige Begeisterung sorgten.

April 2024 gehen die Hamburger nun wieder anständig auf Tour. 14 Konzerte in Deutschland und ein Auftritt in Österreich sind angesetzt. Präsentiert werden die Gigs von ROLLING STONE.

Startschuss ist am 11. April in Saarbrücken (Garage), der vorläufige Abschluss findet am 27. April in der Heimat Hamburg in der Sporthalle statt. Auch wenn es naheliegt, dass dazu ein neues Album erscheint – bisher gibt es dazu noch keine Ankündigung.

Kettcar live 2024