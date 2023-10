ROLLING STONE präsentiert: The Dead South live in Deutschland 2024

The Dead South gehen 2024 auf Tour und kommen dabei auch für sechs Termine nach Deutschland. In Hamburg, Berlin, Leipzig, Köln, Wiesbaden und München kann man die kanadische Folk-Bluegrass-Band im Mai und Juni des nächsten Jahres live erleben. Tickets gibt es hier zu kaufen.

Das Quartett – bestehend aus Nate Hilts, Scott Pringle, Danny Kenyon und Colton Crawford – schloss sich 2012 zusammen und veröffentlichte zwei Jahre später ihr Debütalbum „Good Company“. Über sich selbst sagt die Gruppe, ihr „Sound rast wie ein Zug an höflichen Definitionen akustischer Musik vorbei in die düstereren, lauteren Räume der Bluegrass-Welt“. Die teils makaberen Geschichten der Lieder untermalen die Musiker mit Mandoline, Cello und Banjo.

2022 erschien der zweite Teil ihres Cover-EP-Doppelpacks „Easy Listening For Jerks“. Die Platte umfasst sieben Tracks und ist von der eigenen Playlist der Band inspiriert, die sie vor ihren Live-Shows hört – darunter Songs wie „People Are Strange“, „We Used to Vacation“ und „Saturday Night“. Es ist außerdem die erste Veröffentlichung der Kanadier, auf der alle vier Mitglieder abwechselnd den Gesang übernehmen.

Alle Deutschland-Termine im Überblick:

30.05.2024 – Hamburg, Sporthalle

01.06.2024 – Berlin, Zitadelle Spandau

02.06.2024 – Leipzig, Parkbühne Clara Zetkin Park

11.06.2024 – Köln, Palladium

12.06.2024 – Wiesbaden, Schlachthof Wiesbaden

13.06.2024 – München, Zenith

Der zweite Teil der Cover-EP „Easy Listening For Jerks“: