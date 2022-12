So klingt „Kevin Allein zu Haus“ im Metal-Gewand

Was wäre Weihnachten ohne „Kevin – allein zu Haus“? Der Film hat sich seit seiner Veröffentlichung 1990 zu einem Klassiker für die Feiertage entwickelt. Er handelt vom achtjährigen Kevin, dessen Familie über die Feiertage in den Urlaub fliegen will. Am Abreisetag wird der Junge zu Hause vergessen und seine Aufgabe wird, das Haus der Familie vor Einbrechern zu verteidigen.

Der Soundtrack verbindet Kompositionen von John Williams mit traditionellen Weihnachtsliedern und sorgt damit für die passende weihnachtliche Stimmung. So auch bei Musikvideo-Direktor Jeb Hardwick, der aus einem Stück des Scores kurzer Hand eine rockige Metal-Version machte.

Der Musiker hatte die Musik aus der Szene im Kopf, in der Kevin zum Schutz gegen die Einbrecher Fallen im Haus aufbaut. „Es fing an, draußen zu schneien und ich fing an, das Lied zu summen“, schrieb er auf Instagram. „Da wusste ich, was ich tun muss – eine Hommage an die größte Nummer in der Geschichte der Weihnachtsfilme.“

Hier können Sie die Filmszene noch einmal ansehen: