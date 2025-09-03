Kevin Costner ehrt „Der mit dem Wolf tanzt“-Star Graham Greene

Kevin Costner erinnert an seinen „Der mit dem Wolf tanzt“-Co-Star Graham Greene nach dessen Tod am Montag. Costner teilte auf Instagram einen Ausschnitt aus dem Film von 1990, bei dem er auch Regie führte, zusammen mit einem Tribut an Greene.

Graham Greenes Karriere und Vermächtnis

„Ein paar Dinge kommen mir in den Sinn, wenn ich an Graham Greene und unsere gemeinsame Zeit bei ‚Der mit dem Wolf tanzt‘ denke“, schrieb Costner. „Ich denke daran, wie bereitwillig er war, die Lakota-Sprache zu lernen. Ich denke an meine Freude, als ich hörte, dass seine Arbeit für den Film mit einer @theacademy-Oscar-Nominierung gewürdigt wurde. Und ich denke an genau diese Szene, in der er mit so wenigen Worten so viel über die Beziehung zwischen Dunbar und den Natives ausdrücken konnte. Er war ein Meister bei der Arbeit und ein wunderbarer Mensch.“

Er fügte hinzu: „Ich bin dankbar, Zeuge dieses Teils seines bleibenden Vermächtnisses gewesen zu sein. Ruhe in Frieden, Graham.“

Costner besetzte Greene in dem epischen Western, der auf Michael Blakes Roman basiert, als Lakota-Sioux-Medizinmann Kicking Bird. Diese Rolle brachte Greene eine Oscar-Nominierung als Bester Nebendarsteller ein und half, seine Hollywood-Karriere zu starten. Später war er in Filmen wie „Thunderheart“, „Maverick“, „Stirb langsam: Jetzt erst recht“, „The Green Mile“, „Molly’s Game“ und „Twilight Saga: New Moon“ zu sehen.

In jüngerer Zeit trat Greene in hochkarätigen TV-Produktionen auf, darunter Taika Waititis FX-Serie „Reservation Dogs“, die Erfolgsserie „The Last of Us“ sowie Taylor Sheridans „1883“ und „Tulsa King“. Außerdem spielte er Skully in der Marvel-Serie „Echo“ auf Disney+.

Der kanadische First-Nations-Schauspieler starb am Montag nach langer Krankheit im Krankenhaus, wie sein Agent Michael Greene mitteilte. „Er war ein großartiger Mann von Moral, Ethik und Charakter und wird auf ewig vermisst werden“, sagte Greene (nicht verwandt) in einer Erklärung („The Hollywood Reporter“). „Du bist endlich frei.“

Vielseitigkeit statt Schubladendenken

Obwohl Greene durch die Darstellung einer indigenen Figur berühmt wurde, bemühte er sich, eine große Bandbreite an Rollen zu verkörpern. Nach „Der mit dem Wolf tanzt“ forderte er seine Agenten auf, auch andere Projekte zu verfolgen, um nicht auf bestimmte Charaktere festgelegt zu werden.

„Ich neige dazu, in meiner Karriere weiterzugehen und Rollen anzunehmen, die einzigartig und verschieden sind“, sagte Greene 2021. „Ich habe zweimal Gott gespielt. Und ich habe Richter, Anwälte, Ärzte, Polizisten und Detektive gespielt. Die Vielfalt der Rollen ist es, die ich gerne übernehme. Ich will nicht auf eine Sache festgelegt sein, weil man dann in einer Rolle steckenbleibt. Jack Nicholson wird engagiert, um Jack Nicholson zu sein. Das will ich nicht – ich will die Möglichkeit haben, in die Gedankenwelt von Autoren einzutauchen, ein Drehbuch zu nehmen, eine Geschichte von der Seite zu heben und sie auf meine Weise zu erzählen.“