„Der mit dem Wolf Star“-Graham Greene verstorben

H Graham Greene, am bekanntesten für seine Oscar-nominierte Rolle in „Der mit dem Wolf tanzt“, ist am Montag in Stratford, Ontario, im Alter von 73 Jahren gestorben. Der kanadische First-Nations-Schauspieler starb nach langer Krankheit im Krankenhaus, wie sein Agent Michael Greene mitteilte.

Frühes Leben und Karrierebeginn

„Er war ein großartiger Mann mit Moral, Ethik und Charakter und wird ewig vermisst werden“, sagte Greene (nicht verwandt) in einem Statement (via „The Hollywood Reporter“). „Du bist endlich frei.“

Greene wurde am 22. Juni 1952 in Ohsweken, auf dem Six-Nations-Reservat in Ontario, Kanada, geboren. Er kam eher zufällig zur Schauspielerei, nachdem er zuvor verschiedene Jobs ausgeübt hatte. Er half beim Aufbau des Centre for Indigenous Theatre Program und spielte in den 1970er-Jahren im professionellen Theater. Sein TV-Debüt gab er 1979 in der kanadischen Serie „The Great Detective“. Seine erste Filmrolle hatte er 1983 im Biopic „Running Brave“.

„Ich fing als Schreiner, Schweißer, Zeichner, Teppichleger, Roadie und Tontechniker an“, erzählte Greene 2018 dem „Reader’s Digest Canada“. „Ich stolperte in die Schauspielerei hinein und dachte: ‚Diese Leute lassen mich im Schatten sitzen, geben mir Essen und Wasser, bringen mich dorthin, wo ich etwas sage, dann bringen sie mich zurück. Wow – das ist das Leben eines Hundes!‘“

Durchbruch in Hollywood

Greene gelang der Durchbruch in Hollywood, als Kevin Costner ihn in „Der mit dem Wolf tanzt“ als Lakota-Sioux-Medizinmann Kicking Bird besetzte. Die Rolle brachte ihm eine Oscar-Nominierung als Bester Nebendarsteller ein und startete seine internationale Karriere. Es folgten Filme wie „Thunderheart“, „Maverick“, „Stirb Langsam – Jetzt erst recht“, „The Green Mile“, „Molly’s Game“ und „Twilight Saga: New Moon“.

Zuletzt war Greene in erfolgreichen TV-Serien wie Taika Waititis „Reservation Dogs“, „The Last Of U“s sowie Taylor Sheridans „1883“ und „Tulsa King“ zu sehen. Zudem spielte er Skully in Marvels „Echo“ auf Disney+.

Vielseitige Rollenwahl

Obwohl Greene durch indigene Rollen berühmt wurde, versuchte er stets, ein breiteres Spektrum an Figuren darzustellen. Nach „Der mit dem Wolf tanzt“ wies er seine Agenten an, andere Rollen zu suchen, um nicht auf ein Image festgelegt zu werden.

„Ich neige dazu, in meiner Karriere weiterzugehen und Rollen zu wählen, die einzigartig und unterschiedlich sind“, sagte Greene 2021. „Ich habe zweimal Gott gespielt. abe Richter, Anwälte, Ärzte, Polizisten und Detektive gespielt. Die Vielfalt der Rollen ist das, was ich mag. Ich möchte nicht auf eine Sache festgelegt werden, sonst bleibt man stecken. Jack Nicholson wird engagiert, um Jack Nicholson zu sein. Das will ich nicht.“

Auszeichnungen und Vermächtnis

Während seiner Karriere gewann Greene zahlreiche Preise, darunter den Grammy für das beste gesprochene Kinderalbum „Listen to the Storyteller“ im Jahr 2000. Er erhielt außerdem den Earle-Grey-Lifetime-Achievement-Award, den Order of Canada und den Governor-General’s Award. Bis zu seinem Tod blieb er aktiv. Sein letzter Film, der Thriller „Ice Fall“ mit Joel Kinnaman, steht noch vor der Veröffentlichung.

Kollegen und Wegbegleiter gedachten Greene nach seinem Tod. „Am Boden zerstört. Furchtbar traurig über den Tod von Graham Greene mit nur 73 Jahren“, schrieb Lou Diamond Phillips auf X. „Von Wolf Lake bis Longmire hatten wir eine wunderbare Freundschaft. Ein Schauspieler durch und durch. Einer der witzigsten, klügsten und herzlichsten Menschen, die ich je gekannt habe. Ikonisch und legendär. Ruhe in Frieden, mein Bruder.“