Erst am 28. Juni erschien der erste Teil von „Horizon: Eine amerikanische Saga – Kapitel 1“ in den Kinos der Vereinigten Staaten und sollte am 22. August auch in Deutschland ankommen. Noch bevor der Film ausgestrahlt worden ist, kündigte der Hauptdarsteller und Produzent des Western-Dramas, Kevin Costner, im Mai drei weitere Kapitel an. Dass es sich damit um eine riskante Strategie handelt, mussten die beiden Produktionsfirmen Costners Territory Pictures und New Line Cinema auf harte Weise einsehen, denn sie strichen den zweiten Teil, der ursprünglich am 16. August hätte in die US-amerikanischen und am 7. November in die deutschen Kinos kommen sollen.

„Horizon 1“ braucht mehr Zuschauer:innen

„Horizon: Eine amerikanische Saga – Kapitel 1“ habe seit Veröffentlichung Ende Juni nicht so viel Publikum in die Kinos gezogen wie erwartet. Um dem Film, der rund 100 Millionen US-Dollar Ausgaben hatte, eine zweite Chance zu geben, soll die Fortsetzung nun erst einmal auf unbekannte Zeit nach hinten verschoben werden. Damit der Plan diesmal aufgeht, soll das Werk nicht nur in Kinos, sondern ebenfalls ab dem 16. Juli auf Streamingplattformen ausgestrahlt werden. Man möchte so den Zuschauer:innen „die Möglichkeit“ geben, „den ersten Teil von Horizon in den kommenden Wochen zu entdecken“, heißt es in der Pressemitteilung von Territory Pictures und New Line Cinema. Wann der zweite Teil nun stattdessen erscheinen soll, ist bislang unbekannt.

Trailer zu „Horizon: Eine amerikanische Saga“:

Ein Erfolg auf den Filmfestspielen in Cannes

Bevor der Western in die Kinos der USA kam, feierte der Film 2024 seine Premiere auf den Filmfestspielen in Cannes. Dort wurde „Horizon: Eine amerikanische Saga“ mit sieben Minuten Applaus von den Zuschauer:innen honoriert. Dies rührte auch den dort anwesenden Kevin Costner, bei dem die Reaktion des Publikums für einige Tränen sorgte. In seiner darauffolgenden Dankesrede kündigte der 69-Jährige die weiteren Teile der Saga an.

„Horizon“: Darum geht’s

„Horizon“ zeigt mehrere Perspektiven auf die Ausweitung des Wilden Westens des 19. Jahrhunderts. Zum einen wird die Perspektive der Viehzüchter:innen, Farmer:innen und Soldat:innen präsentiert, die sich in der Region eine Zukunft aufbauen wollen. Und zum anderen werden Einblicke in die Sicht der dort bereits lebenden Ureinwohner:innen gegeben.

In dem dreistündigen Film schießt sich Costner in der Rolle als Hayes Ellison seinen Weg durch den Wilden Westen. Bei der Landeinnahme kommt es zu einige Schwierigkeiten und Kämpfen, die auch zu blutgetränkten Szenen führen. Dies soll nicht jedem auf dem Filmfestival in Cannes gefallen haben. So sollen laut Angaben von „Variety“ einige Zuschauer:innen bei der Filmvorführung den Saal verlassen haben.