Kevin Kühnert: Der neue ROLLING-STONE-Kolumnist über Markus Söder

Als Kevin Kühnert im Oktober 2024 als SPD-Generalsekretär zurücktrat und seinen Rückzug aus der Politik ankündigte, waren viele bestürzt. Mit seinem Abgang verstummte eine eloquente, kluge und streitbare Stimme. Sie kämpfte für gesellschaftlichen Zusammenhalt und nachhaltige Sozialpolitik. Und bezog deutlich gegen Rechtsextremismus und spaltende politische Strömungen Stellung.

Nun meldet sich diese Stimme zurück – als ROLLING-STONE-Kolumnist. Die Nullnummer seiner Kolumne, die den Namen „Teilnehmende Beobachtung“ trägt und ab November alle zwei Wochen auf unserer Website erscheint, gibt es bereits ab Freitag in der Printausgabe des ROLLING STONE. Dort analysiert Kühnert die öffentliche Selbstinszenierung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.

Söder als Identitätspolitiker

„Söder inszeniert sich als Lordsiegelbewahrer einer bayerischen Lebensweise, die er selbst sorgsam kuratiert“, schreibt er. „Das ist billige Identitätspolitik – und niemand sollte mehr in diese Wurstfalle tappen.“ Der CSU-Chef forme die bayerische Identität zur politischen Marke, so Kühnert. „Der frühere TV-Redakteur Söder schafft es, eine Brettljause zu präsentieren, als handele es sich dabei um ein milliardenschweres Investitionspaket.“ In Wahrheit sei das jedoch nur „Tourismusmarketing, versetzt mit gelegentlichen politischen Inhalten“.

Der Politiker Söder funktioniere in der Öffentlichkeit „wie ein Large Language Model von ChatGPT“, so Kühnert weiter. „Auf Grundlage von Berechnungen wird ermittelt, wie sich ein Mensch zu einer Frage oder einem Sachverhalt vermutlich verhalten würde … Doch wer Markus Söder einmal im Real Life getroffen hat, merkt schnell, dass Herzlichkeit und Gemütlichkeit hier ungefähr so echt sind wie die Kulissen der Bavaria Filmstudios.

In „Teilnehmende Beobachtung“ wird Kühnert sich als kritischer Beobachter gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen zeigen. Als Kommentator mit großem Insiderwissen, der zwischen Analyse, Reflexion und persönlicher Einschätzung vermittelt. Wir freuen uns darauf!