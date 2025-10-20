Robert DeNiro stützt Trump-Proteste – „Wir dürfen nicht nachlassen“

Robert De Niro, allseits bekannter Kritiker von Donald Trump, lobte die „No Kings”-Proteste am Wochenende und sagte, es sei wichtig, dass die Menschen „nicht nachlassen”, da der Präsident „das Weiße Haus nicht verlassen will”.

Der Schauspieler trat am Sonntag (19. Oktober) in der MSNBC-Sendung „The Weekend” auf und nutzte die Gelegenheit, um sich gegen Trumps Versuch, für eine dritte Amtszeit im Amt zu bleiben, sowie gegen die Art und Weise, wie die Amerikaner sich gegen ihn wehren, auszusprechen.

„Die ursprüngliche No-Kings-Protestbewegung fand vor 250 Jahren statt“, bemerkte De Niro und bezog sich dabei auf die Amerikanische Revolution, die 1775 begann. „Die Amerikaner beschlossen, dass sie nicht unter der Herrschaft von König Georg III. leben wollten. Sie erklärten ihre Unabhängigkeit und führten einen blutigen Krieg für die Demokratie. Seitdem haben wir zweieinhalb Jahrhunderte Demokratie hinter uns. Oft herausfordernd, manchmal chaotisch, immer unverzichtbar, und wir haben in zwei Weltkriegen dafür gekämpft, sie zu bewahren.“

Er fügte hinzu: „Jetzt haben wir einen Möchtegern-König, der uns das wegnehmen will? König Donald I. Scheiß drauf. Wir erheben uns auch dieses Mal wieder. Wir erheben gewaltfrei unsere Stimmen, um zu verkünden: ‚No Kings‘.“

„Wir brauchen noch viel mehr davon“

De Niro sagte, er sei „sehr glücklich“, dass schätzungsweise sieben Millionen Amerikaner an den „No Kings“-Demonstrationen teilgenommen haben. „Wir brauchen noch viel mehr davon, denn das ist das Einzige, was die Politiker erkennen werden: entweder sich dem Zorn von Trump oder dem Zorn des Volkes zu stellen“, sagte der Schauspieler. „Und sie müssen mehr Angst vor dem Zorn des Volkes haben und erkennen, dass das nicht gut ist. Ich sollte mich besser zusammenreißen und etwas dagegen unternehmen.“

Über die Fortsetzung der Bemühungen sagte er: „Wir dürfen nicht nachlassen. Wir dürfen nicht nachlassen, weil er das Weiße Haus nicht verlassen wird. Er will das Weiße Haus nicht verlassen. Er wird das Weiße Haus nicht verlassen. Wer auch immer glaubt, er würde dies oder jenes tun, das ist nur Selbsttäuschung. Vor allem die Republikaner, denn sie wissen es, aber sie machen mit. Es ist eine klassische Mobbingsituation. Wir sehen es, und es gibt keine andere Möglichkeit, einem Mobber entgegenzutreten; man muss sich ihm stellen und es ausfechten und ihn zurückdrängen und ihn zum Rückzug zwingen. Das ist der einzige Weg, wie das funktionieren kann.“

Amerikaner in allen 50 Bundesstaaten demonstrierten am Samstag (18. Oktober) gegen Trump und seine Politik. Der Tag war die zweite Auflage der „No Kings“-Proteste nach einer massiven Aktion am 14. Juni. Mehrere Prominente bekundeten ihre Unterstützung für die Proteste, darunter John Cusack, der in Chicago demonstrierte. „Nein, Sie können keine Truppen auf unsere Straßen schicken“, sagte Cusack zu Trump in einem Interview mit CNN. „Sie können nicht genug Chaos verursachen, um das Aufstandsgesetz zu berufen, damit Sie an der Macht bleiben können. Wir alle wissen, was Ihr Plan ist.“ Er fügte hinzu: „Fahren Sie zur Hölle!“