Am 26. Juli 2023 wurde Kevin Spacey in London von einem Gericht freigesprochen, nachdem vier Männer ihn 2017 des sexuellen Missbrauchs beschuldigt hatten. Jetzt sprach der ehemalige Schauspiel-Star im Interview mit Piers Morgan bei „Uncensored“ (vom 11. Juni) erstmals im Detail über die Anschuldigungen und wie sie ihm seine Karriere und jetzt vermutlich auch sein Zuhause gekostet hätten.

Ab Donnerstag (13. Juni) ist er ohne festen Wohnsitz

„Diese Woche wird in meinem Wohnort in Baltimore eine Zwangsvollstreckung durchgeführt. Mein Haus wird versteigert“, sagte Kevin Spacey aufgelöst auf Piers Morgans Frage, wo er aktuell wohne. Piers Morgan hakte nach: „Warum wird das Haus versteigert?“ Darauf antwortete Spacey: „Weil ich die Rechnungen nicht bezahlen kann“ und wirkte dabei den Tränen nahe.

Bei dem Eigentum handelt es sich um eine Kombination aus zwei Stadthäusern in Baltimore, im US-Bundesstaat Maryland, wie aus den Zwangsvollstreckungsunterlagen hervorgeht, die „Bild“ vorliegen. Die Immobilien sollen bereits am Donnerstag (13. Juni) um 9.20 Uhr (Ortszeit) an den Meistbietenden verkauft werden.

Morgan wurde stutzig und interessierte sich dafür, wie viel Geld der Mime aktuell noch habe. Kevin Spaceys Antwort darauf: „Keines.“ Schuld daran seien ihm zufolge vor allem die juristischen Rechnungen, die der 64-Jährige wegen der Gerichtsprozesse begleichen muss. Wie er auf die Nachfrage von Morgan offenbarte, soll es sich um Beträge von mehreren Millionen US-Dollar für Anwaltskosten und Ähnliches handeln.

Das gesamte Interview seht ihr hier:

2023 äußerte sich Spacey gegenüber der „Zeit“ noch optimistisch über seine Zukunft: „Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen fürchten, dass sie gecancelt werden, wenn sie mich unterstützen“, sagte er damals. „Aber sobald ich in London freigesprochen werde, werden mir bestimmte Leute wieder Rollen anbieten.“ Doch auch wenn Spacey wieder Rollen, wie die in den Thrillern „Peter Five Eight“ und „Control“, ergattern konnte, bleiben die großen Erfolge bislang aus.

Der „American Beauty“-Darsteller möchte sich trotz allem nicht unterkriegen lassen. Als Piers Morgan ihn fragte, was er nun machen wird, sagte Spacey entschlossen: „Wieder aufs Pferd steigen.“