Kevin Spacey praktisch obdachlos: „Ich lebe nur noch in Hotels“

Kevin Spacey ist nach einer Reihe von Vorwürfen wegen sexuellen Fehlverhaltens praktisch obdachlos. In einem Interview mit „The Telegraph“ sagte der Schauspieler, er habe sein Haus in Baltimore verloren, „weil die Kosten in den letzten sieben Jahren astronomisch hoch waren“.

„Ich hatte nur sehr wenig Einkommen und alle Ausgaben“, sagte er. „Man kommt darüber hinweg. Auf seltsame Weise habe ich das Gefühl, wieder dort zu sein, wo ich angefangen habe, nämlich einfach dorthin zu gehen, wo es Arbeit gab. Alles ist eingelagert, und ich hoffe, dass ich irgendwann, wenn sich die Dinge weiter verbessern, entscheiden kann, wo ich mich wieder niederlassen möchte. Ich lebe in Hotels, ich lebe in Airbnbs, ich gehe dorthin, wo die Arbeit ist. Ich habe buchstäblich kein Zuhause, das versuche ich zu erklären.“

Er beschrieb seine finanzielle Situation als „nicht gut“ und gab zu, dass Insolvenz „diskutiert“ worden sei.

Gerichtsverfahren und Freisprüche

In den letzten Jahren wurde Spacey von mehr als einem Dutzend Männern wegen sexuellen Fehlverhaltens angeklagt. Er hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Im Jahr 2023 wurde Spacey vor einem Londoner Gericht in einem Fall, in dem vier Männer behaupteten, er habe sie zwischen 2001 und 2013 sexuell missbraucht, für nicht schuldig befunden.

Er wurde auch in einer Zivilklage aus dem Jahr 2022 freigesprochen, die der Schauspieler Anthony Rapp gegen ihn angestrengt hatte, weil Spacey ihn angeblich sexuell belästigt hatte, als er 14 Jahre alt war.

Langsame Rückkehr ins Berufsleben

Seit 2017, als die Vorwürfe bekannt wurden, hat Spacey Schwierigkeiten, als Schauspieler engagiert zu werden. Er hat in einigen Projekten mitgewirkt und kürzlich eine Varieté-Show in Zypern aufgeführt, die im Mittelpunkt des Artikels in „The Telegraph“ steht. In dem Interview behauptete er, dass er langsam wieder mehr Arbeit bekomme.

„Wir stehen in Kontakt mit einigen äußerst einflussreichen Leuten, die mich wieder arbeiten lassen wollen“, sagte er. „Und das wird zu gegebener Zeit auch passieren. Aber ich würde auch sagen, dass die Branche meiner Meinung nach darauf wartet, dass ihr die Erlaubnis dazu erteilt wird. Von jemandem, der eine Position mit enormem Ansehen und Autorität innehat.“

Er fuhr fort über seinen vermeintlichen Platz auf Hollywoods schwarzer Liste. „Ich habe das Gefühl, wenn Martin Scorsese oder Quentin Tarantino morgen Evan [seinen Manager, Evan Lowenstein] anrufen, ist es vorbei. Ich würde mich unglaublich geehrt und erfreut fühlen, wenn solche Talente zum Telefonhörer greifen würden.“

Persönliche Reflexion

Trotz seiner finanziellen Probleme sagte Spacey, er habe sich „überhaupt nicht isoliert gefühlt“. „Aber es war auch unglaublich positiv“, sagte er. „Die Gelegenheit zu haben, innezuhalten, mein Leben zu betrachten und Fragen zu stellen. Warum war ich so ein guter Bösewicht. Warum passte ich so gut in eine Erzählung, die da draußen existierte? Und einige dieser Fragen waren wichtig für mich, um Verantwortung für meine Fehler zu übernehmen.“

Er fügte hinzu: „Ich hatte immer das Gefühl, dass die Öffentlichkeit auf meiner Seite stand, verstand, was passiert war, und nicht alles glaubte, was sie las. Dafür bin ich immer sehr dankbar gewesen.“