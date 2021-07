Kommt doch noch „Kill Bill Vol. 3“? Quentin Tarantino gibt Auskunft

In „Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs“ erzählt der Queen-Sänger sein Leben in eigenen Worten.

„Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs“ ist die erste Graphic Novel über den Queen-Frontmann. Universal Music Group, Z2 Comics und Mercury Songs Ltd haben am Dienstag (25. Mai) die Veröffentlichung des 136-Seiten biographischen Comic-Romans bekannt gegeben. International erscheinen soll der Band im November 2021. Ein deutscher Erscheinungstermin steht noch aus. In Freddie Mercurys eigenen Worten erzählt In der Graphic Novel gibt es Erzählungen von seiner Kindheit in Sansibar und Indien. Gefolgt von Geschichten über seine prägenden Jahre in England bis hin zum Rockstar, der weltweit verehrt wird. Die Erzählung ist in Freddies eigenen Worten geschrieben, basierend auf der…