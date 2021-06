„Pulp Fiction“ mit Eddie Murphy und Johnny Depp? Das ist Quentin Tarantinos Wunschbesetzung

Die Gerüchte verhärten sich: Nach dem phänomenalen Erfolg von „Joker“ soll Warner Bros. nach wie vor mit der Entwicklung eines Sequels beschäftigt sein.

Nach dem Erfolg des DC-Thrillers „Joker“ mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle wurde schnell über ein eventuelles Sequel spekuliert – schließlich hat die Comicverfilmung nicht nur zwei Oscars abgeräumt, sondern auch ingesamt mehr als eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen eingespielt. Zwar gibt es nach wie vor noch keine offizielle Bestätigung von Warner Bros., doch es häufen sich branchenintern immer mehr Gerüchte darüber, dass ein zweiter Teil in der Entwicklungsphase steckt. Der neue Superman-Film soll „im gleichen Universum stattfinden“ wie „Joker“ So berichtet auch das Branchenmagazin „The Hollywood Reporter“ jüngst in einem Artikel von einer „geplanten Fortsetzung“ von „Joker“. In…