Kim Deal kündigt Soloalbum für November an & teilt Single

Kim Deal goes solo: Am 22. November bringt die Musikerin, die vor allem durch ihre Rolle bei den Breeders und früher den Pixies bekannt ist, unter ihrem eigenen Namen eine Platte heraus. „Nobody Love You More“ hat sie das Album betitelt, dass via 4AD veröffentlicht wird. Eine erste Single-Auskopplung gibt es mit „Crystal Breath“ bereits jetzt zu hören.

Der Clip zum Track kommt von Alex Da Corte:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sologang = nicht komplett neu für Kim Deal

Ein Blick zurück verrät, dass Kim Deal schon 2013 eine fünfteilige 7“-Serie mit zehn Stücken im Alleingang herausbrachte. Doch nun kommt ganz offiziell eine ganze Platte von ihr heraus – wobei die Songs darauf, wie sich schon vermuten ließ, nicht alle gänzlich neu sind.

Im Pressetext zu „Nobody Loves You More“ heißt es: „Das jetzt erscheinende Album entstand über einen langen Zeitraum. Die ältesten Songs, „Are You Mine?“ und „Wish I Was“, wurden bereits 2011 geschrieben, kurz nachdem Kim Deal von der „Lost Cities Tour“ der Pixies zurückkam und nach Los Angeles umzog. Frühe Versionen dieser Songs waren bereits in der Single-Serie enthalten. Die letzten Aufnahmen fanden schließlich im November 2022 statt – noch mit dem legendären Tontechniker und Deals engem Freund Steve Albini, mit dem der Schlusstrack „A Good Time Pushed“ entstand.“

Weiterhin heißt es zum Release: „Zu jedem der elf Song gibt es eine persönliche Geschichte, von den Winterferien auf den Florida Keys („Summerland“), über Erfahrungen mit Hochzeitsbands („Coast“) bis zur Demenz ihrer Mutter („Are You Mine?“). Die Platte zelebriert Deals unvergleichliche Kunstfertigkeit, die nicht nur auf ihre Bands Pixies, The Amps oder The Breeders verweist, sondern auch auf ihren kulturellen Einfluss, der über Generationen hinweg Musiker und Musikerinnen wie Kurt Cobain und Olivia Rodrigo geprägt hat.“

Artwork und Tracklist gibt’s hier:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bekannte Supporter:innen dabei

Auf der LP hat sich aber Deal nicht nur allein verewigt – bereits bekannte Freund:innen fanden ihren Weg in ihr Studio. Auf ihrem Solodebüt sind nun Mando Lopez, Kelley Deal, Jim Macpherson, Britt Walford, Raymond McGinley, Jack Lawrence sowie Fay Milton und Ayse Hassan zu hören.