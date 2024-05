Steve Albini ist tot: Der bekannte Musikproduzent starb am 7. Mai 2024 an den Folgen eines Herzinfarktes. Albini wurde 61 Jahre alt. Von The Breeders bis Jack White trauern viele bekannte Musiker und Musikerinnen um den Noise-Rock-Pionier.

„The Breeders trauern um den plötzlich verstorbenen Steve Albini. Er hat Welten erschaffen. Britt, Tanya, Josephine, Kim, Kelley, Jim, Mando, Jose und Richard“, so die Band, deren Debütalbum Albini produziert hatte.

Jarvis Cocker veröffentlichte ein Foto von Albinis Studio und schrieb: „Dies ist ein Foto des Gebäudes, in dem sich Electrical Audio befindet: das von Steve Albini gegründete Aufnahmestudio in Chicago. Ich habe dieses Foto im Januar 2009 aufgenommen, als wir dort das Album „Further Complications“ aufnahmen. Die Arbeit mit Steve Albini war in vielerlei Hinsicht lehrreich: in Bezug auf die technischen Aspekte der Tonaufnahme, aber auch in Bezug darauf, wie man Musik machen kann, ohne vom Musikgeschäft zerstört zu werden. Er war ein einzigartiger Mensch. Meine Gedanken sind bei denen, die ihm nahe standen. Hören Sie sich die Musik an, an der er beteiligt war, und lesen Sie, was er darüber geschrieben hat. Es ist es wert.“

Podcaster Marc Maron schreibt: „Der große Steve Albini ist gestorben. Er hat einige der besten Alben aller Zeiten produziert. Hier ist unser Gespräch von 2015 in Gedenken an ihn. Rest in heavy peace, Steve.“

Jack White zollte kurz und bündig Tribut.

Ebenso knapp hielten sich die Pixies, deren Debütalbum „Surfer Rosa“ Albini produzierte hatte.

Schauspieler Elijah Wood veröffentlichte ebenfalls ein Statement. „Ugh Mann, ein herzzerreißender Verlust einer Legende. Liebe Grüße an seine Familie und seine unzähligen Kollegen. Lebe wohl, Steve Albini“ heißt es darin.

„Es ist ein schwerer Verlust“

Das bekannte Plattenlabel/der Musikvertrieb Rough Trade schreibt: „Musiker, Studiotechniker und der Kopf hinter einigen der größten Rockalben. Ein Held für uns alle. Danke, dass du den Standard so hoch gesetzt hast. RIP Steve Albini. Tief vermisst, für immer geliebt.“

Der Schauspieler und Musiker Fred Armisen veröffentlichte einen emotionalen Text auf Twitter. „Ich liebe Steve so sehr. In den letzten Jahren haben wir uns das immer öfter gesagt. Ich bin so froh, dass ich es ihm sagen konnte. Er war so lustig, die ganze Zeit. Vor ein paar Tagen hat er mir diese SMS geschickt: ‚Ich sollte das nicht zugeben, aber ich verstehe die Becken nicht. Ich kann zwar den Unterschied zwischen diesem und jenem Becken erkennen, aber wenn ich ehrlich bin, klingen beide wie Becken und es ist mir egal.‘ Ich habe es immer geliebt, ihn sagen zu hören: ‚Es ist mir egal.‘ Er war mir ein so guter Freund, ohne Ende. Ich bewunderte seine Arbeitsmoral und seine Herzlichkeit. Und seine Meinung zu Nationalflaggen. Zu allem. Ich freue mich immer, wenn ich Zeit mit ihm und Heather verbringen kann. Dieses Bild ist von vor ein paar Jahren, in Chicago. Ich werde ihn wirklich vermissen. Es ist ein schwerer Verlust.“

Albinis Tod kommt nur eine Woche, bevor sein gefeiertes Noise-Rock-Projekt Shellac „To All Trains“, ihr erstes neues Album seit über einem Jahrzehnt, veröffentlichen sollte.