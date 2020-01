King Krule: Erste Single und VÖ für neues Album „Man Alive!“

Der Shootingstar veröffentlicht einen Kurzfilm und vier neue Songs. Dazu gibt es ein exklusives Deutschland-Konzert.

Endlich neue Musik von King Krule: Der Ausnahmekönner, dessen Debütalbum „6 Feet Beneath the Moon“ von ROLLING STONE zu den bsten der Dekade gewählt wurde, hat am 19. November einen Kurzfilm mit dem Titel Hey World! unter der Regie von Charlotte Patmore vorgestellt. Mit der Handschrift von King Krule und in seinem eigenen Stil zeigt der Clip Archy Marshall vier bisher unveröffentlichte Tracks mit den Titeln "Perfecto Miserable", "Alone Omen 3", "(Don't Let The Dragon) Draag On" und "Energy Fleets". https://www.youtube.com/watch?v=GxPNprgqR48 Der Film begleitet eine Ankündigung für eine King-Krule-Tournee, die am 3. März in Brüssel beginnt und am 24. April…