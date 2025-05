The Kinks: Der ultimative Album-Guide

„Something Else By The Kinks“: Von Hobby-Philosophen und frustrierten Hausfrauen

Die Geschichte von The Kinks ist chaotisch, da sie so vielseitig waren: Mods der British Invasion, Kunststudenten, Stadion-Hooligans der 70er Jahre. Aber im Laufe der Jahre baute Ray Davies seine Legende als einer der exzentrischsten Köpfe des Rock auf. Er gilt als Poet der englischen Sackgassen, der sich für die Verlierer und Außenseiter einsetzte und ständig mit seinem jüngeren Bruder Dave an der Gitarre stritt.

Es war nicht gerade eine harmonische Familienbeziehung: The Kinks kannte man für ihre Schlägereien auf der Bühne. Die Hits waren nur der Anfang. Sie produzierten sowohl klassische Alben als auch Flops und schufen eines der glorreichsten und seltsamsten Werke des Rock ’n‘ Roll. Hier ist ein Guide durch ihre Musik – das absolute Beste vom Besten. God bless The Kinks.

The Kinks: Unser Album-Guide

Must-Haves: „Face to Face“ (1966)

Diese Jungs haben mit ihrem Hit „You Really Got Me“ aus dem Jahr 1964 praktisch Punk und Metal erfunden. Doch nur zwei Jahre später fanden sie mit „Face to Face“, einem der großartigsten Alben der Sechziger, ihren eigenen ausgereiften Stil. Ray Davies startete seine Karriere als Songwriter, indem er die jungen, glamourösen Menschen des Swinging London satirisch darstellte und ihr ängstliches, isoliertes Geheimleben bloßstellte.

The Kinks experimentieren mit altmodischem Music-Hall-Shuffle („Sunny Afternoon“), psychedelischem Dröhnen (‚Fancy‘) und düsterer Untergangsstimmung („Rainy Day in June“). Und das mit einem so scharfen Witz, dass das Publikum Jahre brauchte, um ihn zu verstehen. Bester Moment: „Too Much On My Mind“. Es ist eine luftige Ballade voller Cembalo und Akustikgitarre, deren Gesang jedoch pure Angst ausdrückt. Doch nach all der Dunkelheit auf „Face to Face“ endet das Album mit dem offenherzigen „I’ll Remember“.

Must-Haves: „Something Else by The Kinks“ (1967)

Ray Davies‘ Antwort auf „Pet Sounds“. Ein zartes, mitfühlendes Porträt der alltäglichen Einsamkeit, die in den Herzen der Menschen lauert, die nach außen hin so tun, als wäre alles in Ordnung. Und wie „Pet Sounds“ war es ein kommerzieller Flop, der die Band fast ruinierte. Er singt Hausfrauen mit Lockenwicklern im Haar („Two Sisters“), alternden Dandys („Afternoon Tea“) und Cockney-Nikotinsüchtigen („Harry Rag“) ein Ständchen.

„Waterloo Sunset“ ist sein „God Only Knows“. Eine wunderschön kühle Ballade über einen einsamen Mann, der von seinem Fenster aus zwei Liebende beobachtet, die sich an einem trostlosen Bahnhof treffen. Terry und Julie werden diesen Mann nie treffen oder von seiner Existenz erfahren, aber niemand wird sich jemals so sehr für sie interessieren. Man würde anhand dieses Songs niemals vermuten, was für ein trostloser Ort Waterloo Station ist. Die ultimative Hommage an Davies‘ Fähigkeit, Romantik im Alltäglichen zu finden.

Must-Haves: „The Village Green Preservation Society“ (1968)

The Kinks ziehen sich in die englische Provinz zurück, die sich als ebenso verdreht und beängstigend erweist wie die Stadt. Während andere Bands sich in andere Welten flüchteten, sangen The Kinks pastorale Träumereien wie „Animal Farm“.

„Big Sky“ ist eine unsentimentale Ode an Mutter Natur, der es egal ist, ob man lebt oder stirbt; „Picture Book“ ist der beste Fotoalbum-Song der Prä-Taylor-Swift-Ära, nur dass es ein fröhliches Lied darüber ist, wie wir alle alt werden und alleine sterben.

„Mit ‚You Really Got Me‘ und ‚All Day and All of the Night‘ haben wir gesagt: ‚Wir sind hier, wir werden euch packen‘“, erklärte Ray letztes Jahr gegenüber Kory Grow vom Rolling Stone. „Die Musik auf Village Green sagt: ‚Kommt und findet uns‘.“

„Village Green“ war bis in die 1990er Jahre ein obskurer Kultartikel, bis Indie-Rocker ihn entdeckten und ihn zu einer ebenso einflussreichen Vorlage machten wie „The Basement Tapes“. Heute ist er der Grundstein der Kinks-Legacy.

Must-Haves: „The Kink Kronikles“ (1972)

Der perfekte Ort, um die Kinks besser kennenzulernen! Ein paar Dutzend brillante Songs aus der Blütezeit der Band. „Kronikles“ enthält Hits, Flops, Deep Cuts, B-Seiten, Mod-Raver wie „She’s Got Everything“ und melancholische Balladen wie ‚Days‘ und vermittelt so ein umfassendes Bild von Ray Davies‘ Welt.

Er ist besessen von London, was sich in schmutzigen Großstadtgeschichten wie „Dead End Street“ und „Big Black Smoke“ widerspiegelt. Und von wilden Mädchen. Davies kann sich gut mit schrulligen, alten Leuten identifizieren. Und er hat eine Vorliebe für Queens, insbesondere für zwei Domina-Frauen namens „Victoria“ und ‚Lola‘. Und Dave stiehlt mit „Susannah’s Still Alive“ fast allen die Show. Es ist eine Hommage an eine zähe alte Kriegswitwe, die immer noch das Medaillon ihres toten Soldaten trägt. Sie weigert sich, sich von der modernen Welt unterkriegen zu lassen.

Zum Weiterhören: „Kinda Kinks“ (1965)

Der raue, brutale Sound der jungen Kinks mit Daves Power-Akkorden und Mick Avorys heftigen Drums. Ray beginnt, seine introspektive Seite zu erkunden, von „Something Better Beginning“ bis „Tired Of Waiting For You“. Wie alle ihre frühen Alben hört man dieses am besten in den erweiterten Neuauflagen, denen wichtige Singles wie „I Need You“ und „Set Me Free“ hinzugefügt wurden.

Dave zeigt seine beeindruckende wackelige Stimme in „Wait Till The Summer Comes Along“. „See My Friends“ ist ihr äußerst einflussreicher elektrischer Raga über Sex und Tod, der indische Texturen vor den Byrds oder Beatles erkundet. Zu Beginn der Psychedelia-Ära hatten die Kinks diese bereits hinter sich gelassen.

Zum Weiterhören: „Arthur“ (1969)

Untertitel: „The Decline and Fall of the British Empire“. Eine Rockoper über das Leben einer Arbeiterfamilie, inspiriert von der älteren Schwester der Davies, Rose, die heiratete und wegzog. „Ich glaube, Melancholie ist Teil der Generation vor mir, weil sie im Krieg gekämpft haben und ihre Jugend verpasst haben“, sagte Ray letztes Jahr gegenüber Rolling Stone.

„Arthur“ war seine Hommage, mit Klagen wie „Young and Innocent Days“. Ray hatte das ursprünglich als Soundtrack für eine britische Fernsehserie geplant. „Victoria“ wurde ein unerwarteter Hit, der Jahrhunderte des englischen Imperialismus in einer sarkastischen Rockabilly-Ode an eine blutrünstige Königin verspottete, die die Welt beherrschen wollte.

„From the West to the East / From the rich to the poor / Victoria loved them all.“

Von allen politischen Songs der Kinks ist dieser der gemeinste und witzigste. Ganz zu schweigen davon, dass er der beste ist.

Zum Weiterhören: „Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One“ (1970)

Nach vier Jahren kommerzieller Misserfolge landete Ray endlich einen Hit: „Lola“ war seiner Zeit um Jahrzehnte voraus. Es ist eine geschlechterübergreifende Pub-Hymne über einen Jungen vom Land, der in die Großstadt geht und dort seine große Liebe findet. Die Pointe: „Ich bin froh, dass ich ein Mann bin, und Lola auch.“

(Es könnte das letzte Mal gewesen sein, dass er einen Liebeslied mit einem Happy End geschrieben hat.)

Ray schuf ein Konzeptalbum, das die Musikbranche auf die Schippe nahm, mit ergreifenden Zwischenspielen wie „Get Back In Line“, Daves „Strangers“ und „This Time Tomorrow“, das Wes Anderson in „The Djarleeling Limited“ verewigt hat.

Zum Weiterhören: „Muswell Hillbillies“ (1971)

Eine Londoner Country-Rock-Version von „Village Green“, in der die Davies-Brüder sich an ihre Heimat Muswell Hill erinnern. Es ist ein Ort, an dem die Außenseiter der Nachbarschaft in „Alcohol“ ertrinken, unter „Acute Schizophrenia Paranoia Blues“ leiden, fernsehen. Und davon träumen, nach „Oklahoma U.S.A.“ zu fliehen.

„Have A Cuppa Tea“ ist ein fröhlicher Music-Hall-Song, bei dem man mit einer Tasse Tee um das Klavier herum tanzt. The Kinks waren 1971 stolz darauf, aus der Musikszene herauszustechen. Es war das Jahr, in dem ihre Kollegen mit Alben wie „Sticky Fingers“, „Who’s Next“ und „Led Zeppelin IV“ große Statements setzten. Aber „Muswell Hillbillies“ krönte ihre historische siebenjährige Karriere.

Zum Weiterhören: „The Great Lost Kinks Album“ (1973)

Viele Jahre lang unauffindbar, wurde dieses Album zu einem begehrten Sammlerstück für Fans. Als die Band die Plattenfirma wechselte, bestrafte ihr altes Label sie, indem es diesen Sammelsurium unveröffentlichter Schätze herausbrachte. Mit dabei: Die Dave-Ballade „There Is No Life Without Love“ und das wehmütige „Rosemary Rose“. Außerdem der Proto-Punk-Rant „I’m Not Like Everybody Else“.

Dazu kam noch eine Persiflage auf den englischen Antisemitismus namens „When I Turn Off The Living Room Light“. Die Band hatte keine Ahnung, dass dieses Album veröffentlicht worden war, bis sie es in den Billboard-Charts entdeckte und eine Klage einreichte, um es aus dem Verkehr zu ziehen. Typisch Kinks – selbst wenn sie zufällig einen Hit landeten, bedeutete das, dass etwas nicht stimmte.

Zum Weiterhören: „Kinks“ (1964)

Dave Davies war gerade einmal 17 Jahre alt, als er mit seinem Noise-Ausbruch in „You Really Got Me“ den Gitarrensound veränderte. Wie? Indem er Stricknadeln in seinen billigen Verstärker steckte, um Feedback zu erzeugen. Wie Ray sagte: „Der Sound entstand im Wohnzimmer unserer Eltern und wurde schließlich von fast jedem Rockgitarristen der Welt kopiert.“

