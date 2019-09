KISS: Drummer Eric Singer ist jetzt Polizist

Das wird Sie auch interessieren





Rock and Patrol: KISS-Drummer Eric Singer wurde Anfang dieser Woche in Texas vor der Show der Band in Houston und in KISS-Uniform als ehrenamtlicher Polizist vereidigt.

Singer akzeptierte die Position auf Lebenszeit, bekam ein offizielles Schreiben des Chiefs und ein Etui mit dem Abzeichen und den Aufnähern der Abteilung.

Im Brief stand: „Im Namen des Chiefs Terry David Lynch und der Männer und Frauen der Wharton Police Department ernennen wir Sie mit unserer Abteilung zum Honorary Corporal, um Ihre Ehre zu würdigen und den Respekt zu zollen, den Sie allen engagierten amerikanischen Helden der Strafverfolgung mit ihren Familien zeigen.“

„Abzeichen stellt Verpflichtung zum Schutz dar“

„Das Corporal-Abzeichen, das Ihnen heute überreicht wird, wurde von vielen in unserer Abteilung selbstlos getragen und läutet heute ein neues Kapitel mit Ihnen ein. Wir bitten Sie, es mit Stolz zu tragen, da es unsere Verpflichtung zum Schutz derer darstellt, die uns in gefährlichen Zeiten aufsuchen, und in Erinnerung an die fast 24.000 Offiziere, die seit 1791 viele große Opfer gebracht haben.“

Chief Lynch fügte hinzu, dass es seiner Abteilung eine Ehre sei, den KISS-Schlagzeuger als Familienmitglied willkommen zu heißen.

Aktuell befindet sich KISS auf „End Of The Road Tour“ in Amerika und ist ihre letzte Tournee. Sie startete Januar und wird Australien und Asien bespielen, bevor sie in der Oakland Arena im März 2020 ihr angekündigtes Ende als Band feiern.