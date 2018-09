Kiss feiern das Jubiläum ihrer Soloalben mit limitiertem Box-Set

Kiss sind immer noch groß, aber 1978 waren sie gigantisch: Es gab Actionfiguren, Comics, bald auch einen Film. Im Frühling ’78 hatten sie ihr erstes Greatest-Hits-Album rausgebracht, im Herbst erschienen dann am selben Tag vier Soloalben. Jeder war für seine eigene Platte verantwortlich gewesen, es gab keinen Einfluss der anderen Bandkollegen.

Es hatte zahlreiche Vorbestellungen gegeben, wodurch es alle vier Platten unter die Top 50 der Billboard Charts schafften, doch darüber hinaus verkauften sie sich eher mäßig. Nur Leadgitarrist Ace Frehley konnte mit dem Cover des Hits „New York Groove" der Band Hello einen Radiohit landen. Aber 1979 sollte „I Was Made For Lovin' You" erscheinen – Kiss blieben also in aller Munde.

Am 19. Oktober werden die vier Soloalben nun zum 40. Jubiläum als limitiertes Box-Set nochmal auf den Markt geworfen. 2500 Exemplare, nur erhältlich über den Kiss-Webstore und The Sound Of Vinyl. Die LPs werden die passenden Farben zum Cover haben: „Paul Stanley“ in Lila, „Gene Simmons“ in Rot, „Ace Frehley“ in Blau und „Peter Criss“ in Grün. Und natürlich – wir reden hier von der gigantischen Vermarktungsmaschine Kiss – gibt es noch allerhand zusätzlichen Schnickschnack wie T-Shirt, Buttons, Poster … das allerdings nur 300 Mal und für knapp 300 Dollar.