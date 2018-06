Kiss gehen ab 2019 auf drei Jahre lange Mega-Tour

Nach seinen umjubelten Auftritten im vergangenen Jahr wird Kiefer Sutherland 2018 erneut einige Konzerte in Deutschland geben. ROLLING STONE präsentiert – und verlost Tickets.

Nach den Auftritten im letzten Juni in fünf deutschen Städten kommt Hollywood-Star Kiefer Sutherland 2018 zum zweiten Mal hierzulande auf Tour - und das fast genau ein Jahr danach. Der 51-Jährige hat fünf weitere Gigs bestätigt, um sein Debüt-Album „Down In A Hole“ (aus dem Jahr 2016) seinen Fans in Deutschland erneut live vorzustellen. Kiefer Sutherland spielt am 7. Juni 2018 in Köln in der Kantine, am 9. Juni 2018 in Leipzig in der Parkbühne, am 10. Juni 2018 in Hamburg im Gruenspan, am 12. Juni 2018 in Berlin im Columbia Theater und am 13. Juni 2018 in Nürnberg im…