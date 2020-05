Kiss: Gene Simmons erschüttert über KZ-Schicksal seiner Mutter

Sasha: Heute bei #DaheimDabeiKonzerte

Über den Artist

Seit seinem Hit "If You Believe" 1998 gehört Sasha zu den profiliertesten deutschen Pop-Sängern und Entertainern. Der Musiker, als Sascha Schmitz in Soest geboren, begann seine Karriere mit einer Schulband und danach der Gruppe Junkfood, arbeitete dann als als Background-Sänger und nahm sein erstes Album, "Dedicated To You", auf. 2002 ergänzte er sein Schaffen mit Dick Brave And The Backbeats, einer spielerischen Rockabilly-Band, für die er die Kunstfigur Dick Brave - vorgeblich Kanadier - erfand, die zwei Alben herausbrachte und auf Tournee ging. Die humoristischen, kunstfertigen Cover-Versionen berühmter Songs in Rockabilly-Fassungen begeisterten die Sängerin Pink derart, dass sie Dick Brave und seine Backbeats 2006 für ihre Hochzeitsfeier engagierte. Sasha trat derweil wieder als er selbst auf und produzierte vor zwei Jahren "Schlüsselkind", das erste Album, auf dem er deutsche Texte singt.