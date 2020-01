Kiss: So können sich Fans in der „Kissstory“-Doku verewigen lassen

Das wird Sie auch interessieren





Noch im Herbst 2020 wollen Kiss ihre große Abschiedsdokumentation „Kissstory“ veröffentlichen. 1995 erschien unter der dem gleichen Titel ihre Biographie, für den Film fragt die Band nun ihre Fans nach Material. Auf Facebook posteten Kiss Informationen zu der geplanten Doku und riefen ihre Fans dazu auf, ihnen Bilder oder Videos zukommen zu lassen.

„Kiss wird das Thema einer Dokumentation sein und braucht nun eure Hilfe um ihre Geschichte zu erzählen“, so die Gruppe auf Facebook. „Es wird die endgültige Kiss-Dokumentation. Aber um es zu dem Film zu machen den ihr verdient, leiten die Produzenten nun eine Jagd nach seltenen und überzeugenden Kiss-Material ein“.

Obskure Radiointerviews

Dazu veröffentlichen die New Yoker noch eine Liste, welches Material genau gesucht wird. „Unveröffentlichtes Videomaterial der Band auf oder neben der Bühne aus den 70er Jahren. Fotos oder Videos der Band aus den 70er Jahren, in denen sie versuchen ihre Identität zu verdecken. Spontane, ehrliche oder aufschlussreiche Momente zwischen den Band-Mitgliedern auf oder neben der Bühne, aus jedem Jahrzehnt. Obskure lokale oder internationale TV- oder Radiointerviews aus den 70er, 80er oder 90er Jahren“.

„Wir brauchen eure Hilfe, damit die Welt die Band durch eure Augen sieht. Verpasst nicht eure Chance, ein permanenter Bestandteil der Bandgeschichte zu werden“, so Kiss. Das Material kann mit einer kurzen Beschreibung auf einer eigens eingerichteten Website hochgeladen werden. Ende Dezember tauchte eine bisher unveröffentlichte Aufnahme auf, die Kiss in ihren Anfangstagen zeigen. Derzeit befinden sie sich auf ihrer großen Abschiedstournee „End of the Road“.

Kiss auf Facebook: