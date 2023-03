Kiss kündigen letztes Konzert der Abschiedstour an – das Venue passt

Bei einem Auftritt in der „Howard Stern Show“ verkündeten KISS offiziell die finale Show ihrer Abschiedstour „End of the Road“. Die letzte Performance soll am 02. Dezember 2023 im Madison Square Garden in New York City stattfinden. Die Glamrocker kehren damit also in die Stadt zurück, in der sie sich Anfang der 1970er-Jahre als Band gründeten.

Empfehlung der Redaktion Kiss: Was Paul Stanley an Gene Simmons liebt

Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass die Gruppe ihren „letzten Auftritt“ bekannt gegeben hat. Daher sind sich Fans noch unsicher, inwiefern sie der Ankündigung glauben können. Offiziell hat die Band erst einmal bestätigt, dass es der letzte Auftritt der Farewell-Tour ist. Dieses Statement schließt weitere Auftritte, beispielsweise im Rahmen von Festivalauftritten oder Gastauftritten in anderen Shows, nicht aus.

Deutschland-Daten für die Abschiedstour

17. Juni – München, Königsplatz

21. Juni – Dresden, Messe Dresden

22. Juni – Berlin, Max-Schmeling-Halle

01. Juli – Mannheim, SAP Arena

02. Juni – Köln, LANXESS Arena