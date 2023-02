Kiss: Was Paul Stanley an Gene Simmons liebt

Paul Stanley und Gene Simmons hatten es in über 50 Jahren gemeinsamer Kiss-Karriere nicht immer leicht miteinander. Aber sie sind gute Kollegen geblieben. Und sie schätzen sich. Stanley hat nun zu Protokoll gegeben, dass er Gene Simmons für seine „wahre Persönlichkeit“ respektiert. Hinter all der „Angeberei“ auf der Bühne und seinem „Gene-Simmons-Getue“ stecke ein „fürsorglicher, sehr freundlicher und großzügiger Mensch“. Simmons sorge und kümmere sich um viele Menschen, auch außerhalb seiner Familie.

In dem Interview mit „Classic Rock“ fügte der 71-Jährige hinzu: „Gene ist ein Teamplayer. Er liebt die Band und will das Beste für sie.“ Auch wenn dies nicht immer das Beste für ihn selbst sei. Er liebe die Fähigkeit seines Kollegen, „seine eigenen Vorteile und Möglichkeiten innerhalb der Gruppe zurückzustellen, um das zu tun, was für das Kollektiv am besten ist“. „Ich bewundere diese Eigenschaft, weil man sie nicht so oft bei Menschen findet“, sagte Stanley.

Bereits im Jahr 2014 sprach der Gitarrist über seine Beziehung zu Simmons. Damals gab er zu, er habe sich „verraten“ gefühlt, als Simmons in den 1980er Jahren mehr Interesse an Soloprojekten als an Kiss zeigte. Zu dieser Zeit habe es viel „Wut und Ärger über die mangelnde Konzentration aller Beteiligten“ gegeben. „Die anderen Leute konnte ich verstehen, aber Gene war die Person, auf die ich mich in Bezug auf Ethik und Verpflichtungen verließ. Sein Anspruchsdenken war Blödsinn, und es war mehr als ärgerlich für mich. Es war wie ein Schlag ins Gesicht“, so der Musiker.

Zwei Jahre zuvor sagte Stanley in einem Interview, Simmons wohne nur fünf Minuten von ihm entfernt. „Ich kann sein Ego von meinem Haus aus sehen! Gene genießt es, da draußen zu sein und ,ich, ich, ich‘ zu sagen, obwohl es eigentlich ,wir, wir, wir‘ heißt. Wir sind Partner, und ein Teil der Dynamik einer erfolgreichen Partnerschaft besteht darin, ihre Grenzen zu kennen. Freunde kommen und gehen. Wir sind eine Familie, was viel wichtiger ist.“