Kiss lassen es in Deutschland noch fünf Mal krachen

Ein letztes Mal „I Was Made For Lovin ’You“, „Love Gun“, „Deuce“: Kiss spielen in diesem Sommer erneut Abschiedskonzerte in Good Ol‘ Germany. Mit dabei sind München, Dresden, Berlin, Mannheim und Köln.

50.000 Karten für die Shows wurden bereits verkauft. Der Gig in der SAP- Arena in Mannheim ist sogar schon ausverkauft, für Köln und Berlin sind nur noch wenige Karten verfügbar. Erste Support-Acts stehen auch schon fest: Airbourne sind in München und Skid Row in Mannheim und Köln dabei. Die Support Acts für Berlin und Dresden stehen noch aus.

Die Band kündigte für ihre letzte Runde an, noch einmal alles zu geben. Ehrensache: Schließlich feiern Kiss 50. Bandjubiläum – und auch deshalb gibt es noch einmal 50 Auftritte, bevor am 02. Dezember 2023 im Madison Square Garden in New York City das große Finale steigt.

Kiss live in Deutschland 2023