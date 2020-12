Nena sorgt mit einer Sympathiebekundung für Verschwörungstheoretiker Xavier Naidoo für Aufsehen – und das unter einem Posting, in dem sie etwas diffus über „Panikmache“ philosophierte.

Nena schickt eine Sympathiebekundung für Musikerkollege Xavier Naidoo durch die sozialen Netzwerke. In einem esoterisch angehauchten Posting sprach die Sängerin („99 Luftballons“) von „Panikmache“ – und ihrem Umgang damit. Unter dem Posting fand ein Herz-Emoji-Austausch mit Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker und ehemaligem Söhne-Mannheims-Mitglied Xavier Naidoo statt Nena spricht über Panikmache, Licht und Liebe … „Ich habe meinen tiefen Glauben an Gott. Daher kommt mein Vertrauen ins Leben. Und ich habe meinen gesunden Menschenverstand, der die Informationen und die Panikmache, die von außen auf uns einströmen, in alle Einzelteile zerlegt. Und so ist es mir möglich, mich nicht hypnotisiert von Angst in die…